Metaplanet Bitcoin İlgisini Artırdı

Japonya merkezli Metaplanet, kurumsal Bitcoin adaptasyonu alanında dikkat çekici bir performans sergiliyor. Şirket, 16,48 milyar Japon yeni karşılığında yaptığı son alım, kripto para dünyasında büyük oyuncuların Bitcoin’e olan artan ilgisini ortaya koyuyor. Metaplanet, Bitcoin satın alımını kripto para birimi başına ortalama 111.068 dolar fiyatla gerçekleştirdi. Şu anki piyasa koşullarında bu fiyat, oldukça rekabetçi bir seviyede kabul ediliyor.

Bitcoin Treasuries verilerine göre, Metaplanet bu önemli alım hamlesiyle birlikte, Riot Platforms’u geride bırakarak dünya genelinde altıncı en büyük halka açık Bitcoin hazine şirketi haline geldi. Bu gelişme, Metaplanet’in agresif büyüme stratejisinin ne kadar etkili bir şekilde işlediğini gösteriyor. Şirketin Bitcoin varlıklarının 20 bin BTC’ye ulaşması, üç ay önce 10 bin BTC biriktirdiklerini duyurmalarının ardından gerçekleşti. Bu hızlı büyüme, yıl başında belirledikleri 10 bin BTC hedefini 30 bin BTC’ye çıkarmalarının ne denli yerinde bir karar olduğunun altını çiziyor.

Geçen hafta yapılan açıklamalara göre Metaplanet, uluslararası hisse arzı aracılığıyla toplamda 130 milyar yen (yaklaşık 880 milyon dolar) toplamayı hedefliyor. Bu kaynağın büyük bir kısmının, önümüzdeki iki ay içinde Bitcoin satın almak için kullanılacağı ifade ediliyor. CEO Simon Gerovich’in açıklamalarına göre, Metaplanet, gelecekte nakit yaratan işletmeler satın almak amacıyla Bitcoin varlıklarını teminat göstererek borç alma seçeneğini değerlendiriyor.

