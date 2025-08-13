Metaplanet, Bitcoin Stratejisiyle Yükseldi

Metaplanet’in Hisse Performansı

Japonya merkezli yatırım şirketi Metaplanet, 2025 yılının başından itibaren hisse senedi performansıyla ülkenin önde gelen ve en likit şirketlerini geride bırakarak dikkat çekiyor. Şirketin Bitcoin odaklı agresif yatırım stratejisi, hisse fiyatlarında yaklaşık yüzde 190’lık bir artış sağlarken, aynı süreçte Toyota ve Sony gibi devlerin yer aldığı Topix Core 30 endeksi yalnızca yüzde 7,2’lik bir kazanç bildirdi. Yılbaşından itibaren Metaplanet’in benimsemiş olduğu bu strateji, ülkenin en büyük şirketlerini geçmesini sağladı.

Yatırımcı Güveni Artıyor

Metaplanet’in 2025 yılı ikinci çeyrek kazanç raporuna göre, hisseleri yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 190 değer kazandı. Bu performans, Toyota, Sony ve Mitsubishi Heavy Industries gibi devleri içeren Tokyo Hisse Senedi Fiyat Endeksi (TOPIX) Core 30’un oldukça üzerinde kalıyor. Şirketin dikkat çekici bu performansı, düzenli alımlar yoluyla Bitcoin miktarını artırdığı agresif stratejisiyle ilişkilendiriliyor. Yatırımcılar, bu stratejiye artan bir güvenle yaklaşıyor.

Hissedar Sayısında Önemli Artış

Rapora göre, Metaplanet’in hissedar sayısı, Bitcoin birikim stratejisinin başladığı 2024 yılının son çeyreğinden bu yana yüzde 350 artarak Haziran 2025 itibarıyla 180 bini geçti. Şirketin elde ettiği kazançlar, çift haneli büyüme kaydeden Mitsubishi, Nintendo ve SoftBank Group gibi TOPIX Core 30’un en iyi performans gösteren üyelerini dahi önemli ölçüde geride bıraktı. Diğer endeks üyeleri, Japan Tobacco ve Mizuho Financial Group, mütevazı kazançlar elde ederken, Toyota Motor Corp. gibi bazı şirketler hafif düşüşler yaşadı ve piyasa duyarlılığındaki ayrışmayı gözler önüne serdi.

Gelecek Hedefleri ve Bitcoin Stratejisi

Daha önce konaklama sektöründe faaliyet gösteren Metaplanet, 2024 yılında iş modelini değiştirip ABD merkezli bir şirketin stratejisini izleyen bir Bitcoin birikim aracına dönüştü. Şirket, Japonya’da halka açık bir şirket çerçevesinde düzenlenmiş Bitcoin pozisyonu sunan tek firma olma özelliğini koruyor. Metaplanet, gelecekte daha fazla Bitcoin satın almak için 3,7 milyar dolarlık bir sermaye artırımı planlıyor. 1 Ağustos’ta yapılan duyuruda, bu fonun hisse senedi arzı aracılığıyla toplanacağı ve Bitcoin stratejisinin bir parçası olarak öz kaynak finansmanının aktif şekilde sürdürüleceği belirtildi. Şirketin hedefi, 2027 yılına kadar toplam Bitcoin arzının yüzde birine tekabül eden 210 bin BTC’yi satın almak olarak belirlendi. Bu hedef doğrultusunda Ağustos ayında 100 milyon dolardan fazla harcama yapıldı. 4 Ağustos’ta 53,7 milyon dolar karşılığında 463 BTC satın alındı ve 12 Ağustos Salı günü daha 61,4 milyon dolarlık bir alım gerçekleştirildi.