Metaplanet, Bitcoin Stratejisiyle Yükselmeye Devam Ediyor

METAPLANET’İN YENİ BİTCOİN STRATEJİSİ

Metaplanet, Bitcoin biriktirme stratejisini Nisan 2024’te başlatmış ve piyasalardaki dalgalanmalara rağmen alımlarını sürdürmüştür. Şirket, Bitcoin’i ortalama 89.928 dolar fiyattan alırken, bu yatırım stratejisinin getirilerine de yavaş yavaş ulaşmaya başlamıştır. Metaplanet’in hisseleri, geçen yıl uygulamaya koyduğu Bitcoin stratejisi sayesinde Tokyo Borsası’nda yüzde 1.086’lık kayda değer bir artış sağlamıştır. Bu durum, kurumsal Bitcoin yatırımlarının şirketin piyasa değeri üzerindeki potansiyel etkisini net bir şekilde göstermektedir.

SON ALIM VE PİYASA GELİŞMELERİ

Japon yatırım şirketi Metaplanet, son Bitcoin alımını Bitcoin başına 85.605 dolar fiyatından gerçekleştirmiştir. Bu işlem, Japon yeni cinsinden yaklaşık 12,18 milyon yene denk gelmektedir. Şirketin bu hareketi, Bitcoin’in 2 Nisan’dan bu yana ilk kez 87.000 dolar seviyesinin üstüne çıkmasıyla çakışmıştır. Lider kripto para birimi Bitcoin, son 24 saat içinde yüzde 2,5 değer kazanarak 87.279 dolara ulaşmıştır.

PİYASA DÜŞÜŞÜNE RAĞMEN ALIMLARINI SÜRDÜRÜYOR

Metaplanet, Nisan 2024’teki Bitcoin biriktirme stratejisi çerçevesinde, ABD’nin tarife açıklamalarının neden olduğu piyasa düşüşüne rağmen alımlarına devam etmiştir. Nisan ayında 809 BTC daha satın alarak yıl sonunda 10.000 BTC hedefine ulaşma yolunda ilerlemektedir. Bu gelişmelerle birlikte Metaplanet, küresel ölçekte onuncu en büyük kurumsal Bitcoin sahibi konumuna ve Asya bölgesinde de en büyük Bitcoin sahibi pozisyonuna yükselmiştir.

STRATEGY ŞİRKETİ ALIMLARINA DEVAM EDİYOR

Michael Saylor’ın Strategy şirketi, geçen hafta 3.459 BTC daha alarak toplam varlıklarını 531.644 BTC’ye çıkarmıştır. Saylor, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamalarda tarifelerin şirketinin Bitcoin alım stratejisini etkilemeyeceğinin sinyalini vermiştir. Strategy, bu yılın ilk çeyreğinde Bitcoin varlıklarında 5,91 milyar dolar değerinde gerçekleşmemiş zarar bildirmiştir. Yahoo Finance verilerine göre, Metaplanet’in Tokyo Borsası’ndaki hisseleri, yerel saatle 13:13 itibarıyla yüzde 0,85 oranında artış göstermiştir. Şirket hisseleri, öğleden sonra seansında işlem görmeye devam etmektedir.