Metaplanet Bitcoin Yatırımlarını Arttırıyor

KRİPTO PARA STRATEJİSİ YENİ DUYURULARLA GÜÇLENİYOR

Japonya merkezli yatırım firması Metaplanet, kripto para piyasalarındaki dalgalanmaları bir fırsat olarak değerlendirerek Bitcoin (BTC) varlıklarını artırma kararlılığını yeniden ortaya koydu. Şirket, Mayıs ayında BTC’yi ana rezerv varlığı olarak kabul etmesinin ardından, yeni bir tahvil ihracı ile daha fazla Bitcoin alımı yapacağını duyurdu. Bu stratejik adım, firmanın kripto para vizyonunu güçlendiriyor ve küresel kurumsal Bitcoin adaptasyonu açısından önemli bir gelişme olarak göze çarpıyor.

TAHVİL İHRACI VE YENİ ALIMLAR

Tokyo merkezli Metaplanet, 2 milyar yen (yaklaşık 13,3 milyon dolar) değerinde sıfır faizli tahvil ihraç ettiğini ve bu tahvillerle daha fazla Bitcoin satın almanın planlandığını açıkladı. Şirketin aldığı bu karar, Mayıs 2024’te BTC’yi birincil rezerv varlığı olarak kabul etmesinden sonra yapılan 10. tur adi tahvil ihracını temsil ediyor. Metaplanet CEO’su Simon Gerovich, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, firmanın “düşüşü satın aldığını” ifade etti. Bu açıklama sırasında Bitcoin, yaklaşık yüzde 2 değer kaybederek 81.800 doların altında işlem görmekteydi.

HİSSE SENETLERİNDEKİ DÜŞÜŞ

İhraç edilen tahviller, Metaplanet’in EVO FONU aracılığıyla tahsis edilecek ve yatırımcılar 30 Eylül 2025 tarihine kadar bu tahvilleri tam nominal değerden kullanabilecek. Ancak duyurunun ardından şirketin hisse senetleri yüzde 9’un üzerinde bir değer kaybı yaşadı. Bu düşüş, Japonya’nın Nikkei 225 endeksindeki genel gerilemenin bir parçası olarak kaydedildi. Nikkei endeksi, 2 Nisan’da ABD Başkanı Donald Trump’tan gelebilecek yeni gümrük vergileri beklentisiyle yüzde 4 oranında değer kaybetti.

BİTCOİN SAHİPLİĞİYLE KÜRESEL KONUM

BitcoinTreasuries verilerine göre, Metaplanet geçen yıldan bu yana Bitcoin’e yaklaşık 260 milyon dolar yatırım yaparak Asya’nın en büyük BTC sahibi konumuna geldi. Şirket, ayrıca dünyanın en büyük kurumsal Bitcoin sahipleri listesinde, Michael Saylor’un şirketi Strategy’nin ardından 10. sıradadır. Tokyo borsasında işlem gören dev şirket, yakın zamanda ABD Başkanı Donald Trump’ın oğlu Eric Trump’ı danışma kuruluna dahil etti.

PİYASA DEĞERLENDİRİLMESİ

Kripto piyasa yapıcısı Wincent’in Kıdemli Direktörü Paul Howard, Metaplanet’in Bitcoin sahibi olmanın uzun vadeli değerini görmesinin BTC açısından olumlu bir hikaye olduğunu belirtti. Howard, şirketin genişletilmiş BTC alım gücünü bir yükseliş olarak değerlendirirken, küresel piyasaların ABD’den gelen gümrük vergilerinin etkisini hissettiğini ve Nikkei’nin bu durumu diğer piyasalar açılmadan önce yansıttığını vurguladı. Howard, “Beklentimiz diğer piyasaların da açılışı takip etmesi yönünde.” dedi.

CoinPanel CEO’su Aran Hawker ise benzer bir görüş belirterek, makroekonomik faktörlerin kısa vadede Bitcoin ve riskli varlıklar üzerinde sınırlayıcı etkisi olabileceğini ifade etti. Hawker, “Nikkei’deki düşüşün nedeni ister tatil sonrası piyasa hareketleri isterse Trump dönemi tarifelerine yönelik endişeler olsun, küresel makro sinyaller şu anda gergin durumda. Böyle bir ortam, en azından kısa vadede sermayenin daha düşük riskli varlıklara yönelmesine yol açabilir.” diyerek değerlendirmesini sonlandırdı.