Metaplanet’in Bitcoin Hazine Projesi Devam Ediyor

METAPLANET’İN KURLAR ARASI HİSSE ARZINA DEVAM ETMESİ

Tokyo merkezli Metaplanet, Bitcoin hazine inşasını sürdürmeye devam ediyor. Hedeflenen 130 milyar yen değerindeki bu hisse arzı, şirketin 2027’ye kadar uzanan 3,7 milyar dolarlık büyük yatırım planının bir parçasını oluşturuyor. Firmanın halihazırda 2,1 milyar dolar değerinde bir Bitcoin portföyü bulunuyor ve bu adımla, Asya’nın en büyük kurumsal Bitcoin hazinelerinden birini olmayı sürdürmeyi planlıyor.

KURUMSAL BENİMSEMENİN EN BÜYÜK ADIMLARINDAN BİRİ

Metaplanet’in yeni stratejisi, Asya’daki kurumsal Bitcoin benimsemesi konusunda atılan önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor. Şirket, 130 milyar yen toplamayı hedeflediği uluslararası hisse arzını, deniz aşırı yatırımcılara yönelik olarak planlıyor. Fon dağılımında, 124 milyar yenin doğrudan Bitcoin alımına ayrıldığı, geri kalan 6,5 milyar yenin ise Bitcoin ile ilgili finansal operasyonlara tahsis edildiği gözlemleniyor.

BİTCOİN EKOSİSTEMİ KURMA HEDEFİ

Bu strateji, şirketin yalnızca Bitcoin biriktirmekle kalmayıp, aynı zamanda bu kripto para etrafında bir ekosistem oluşturma amacını ortaya koyuyor. Metaplanet’in Bitcoin yolculuğu, son aylarda hız kazandı. Özellikle bu ay başında yaptığı 93 milyon dolarlık 775 BTC ve 11,7 milyon dolarlık 103 BTC alımları, firmayı bu konuda kararlı bir şekilde ilerlediğini gösteriyor. 25 Ağustos itibariyle, 18.991 BTC’ye ulaşan rezerv, yaklaşık 2,1 milyar dolarlık bir değere sahip.

KÜRESEL TRENDLERDEKİ ARTIF

Küresel ölçekte bakıldığında, kurumsal Bitcoin benimsemesi hızla artış gösteriyor. Halka açık şirketlerin toplam Bitcoin birikimi 770.000 BTC’yi geride bırakmış durumda. Bu trendin öncüsü olan Strategy, 632.457 BTC ile önde yer alıyor ve 70 milyar doların üzerindeki değeriyle dikkat çekiyor. Metaplanet’in bu hamlesi, Amerika’daki MicroStrategy modelinin Asya’da uygulanması açısından oldukça önemli bir adım. Japonya’nın kripto para konusundaki düzenleyici yaklaşımının netliği, bu tür stratejilerin gelişimi için uygun bir ortam sağlıyor.