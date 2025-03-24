Metaplanet’in Bitcoin Yatırımları Artıyor

YATIRIM DEVİ METAPLANET’TEN YENİ BİTCOİN ALIMI

Japonya merkezli yatırım devi Metaplanet, Bitcoin yatırımlarına hızla devam ediyor. Şirket, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada 12,6 milyon dolar değerinde 150 Bitcoin alımı gerçekleştirdiğini bildirdi. Bu yeni alımla birlikte Metaplanet’in toplam Bitcoin varlıkları 3350’e yükseldi.

BİTCOİN İLE STRATEJİK GÜÇLENME

Metaplanet, kripto para biriktirme stratejisini sürdürerek, portföyüne 12,6 milyon dolar değerinde yeni Bitcoins ekledi. Şirket, açıklamasında Bitcoin başına ortalama 83.801 dolar ödeyerek 150 BTC satın aldığını paylaştı. CEO Simon Gerovich, bu alımla birlikte, Metaplanet’in toplam Bitcoin varlığının 3.350 BTC’ye ulaştığını belirtti. Şirket bugüne kadar elindeki kripto varlıklar için yaklaşık 278,8 milyon dolar yatırım yapmış durumda. Güncel piyasa değerlerine göre ise, Metaplanet’in sahip olduğu Bitcoin’lerin toplam değeri 291,3 milyon dolara ulaşmış durumda.

STRATEJİK HAREKETLER VE HEDEFLER

Bu önemli hamle, şirketin geçtiğimiz Cuma günü Eric Trump’ı Stratejik Danışmanlar Kurulu’na dahil etmesinin hemen ardından gerçekleşti. Gerovich, Eric Trump’ın “iş dünyasındaki uzmanlığı ve Bitcoin’e olan tutkusunun” şirketin “dünyanın önde gelen Bitcoin Hazine Şirketlerinden biri olma” hedefi doğrultusunda katkı sağlayacağını ifade etti. Metaplanet, Nisan 2024’te Bitcoin benimseme stratejisini açıkladığından beri düzenli olarak dünyanın en değerli kripto para birimini satın alıyor. Şirket, 2025 yılı sonuna kadar 10.000 BTC, 2026 sonuna kadar ise 21.000 BTC’lik bir varlık portföyü oluşturmayı hedefliyor.

DÜNYA ÇAPINDAKİ YERİ VE HİSSE PERFORMANSI

Bitcointreasuries.net verilerine göre, Japon firma halihazırda dünya genelinde en büyük 10. kurumsal Bitcoin sahibi ve Asya’nın bu alandaki en büyük halka açık şirketi konumunu koruyor. Michael Saylor’ın şirketi Strategy ise yaklaşık 500.000 Bitcoin ile listenin liderliğini sürdürmeye devam ediyor. Metaplanet’in hisseleri Japonya borsasında yüzde 4,8 değer kazanarak, haberin yazıldığı saatlerde öğleden sonraki işlem seansında yükselişini sürdürüyordu. Google Finance verileri, şirketin hisse değerinin yılbaşından bu yana yüzde 38,7 artış gösterdiğini ortaya koyuyor. Son 24 saatte Bitcoin yüzde 3,4 artarak 86.988 dolardan işlem görüyor.