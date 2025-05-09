Metaplanet, Kripto Varlıklarını Hızla Genişletiyor

KRİPTO VARLIK STRATEJİSİNİ GENİŞLETİYOR

Japon yatırım devi Metaplanet, hızla kripto varlık stratejisini genişletiyor. Şirket, birkaç gün öncesinde 53,4 milyon dolarlık Bitcoin alımının ardından 21,25 milyon dolarlık yeni tahvil ihracını duyurdu. Metaplanet’in toplam Bitcoin varlığı şu anda 481,5 milyon dolar değerinde 5.555 BTC’ye ulaşmış durumda. Kripto hazinesini büyütmek isteyen Metaplanet, yeni bir tahvil ihracı ile ek fon toplama çabasında.

YENİ TAHVİL İHRACI DUYURULDU

Metaplanet, 7 Mayıs tarihinde ortalama 96.134 dolar fiyatla 555 Bitcoin almak için 53,4 milyon dolar harcarken, bu işlem toplam Bitcoin varlığını 5.555’e çıkardı. 9 Mayıs’ta yapılan açıklamada, “yüzde 0 Olağan Tahviller” aracılığıyla 21,25 milyon dolarlık ihracın gerçekleştirileceği ve “toplanan tüm fonların Bitcoin alımına tahsis edileceği” belirtildi. Sıfır kuponlu tahviller, hamiline faiz sunmamaktadır ve çoğunlukla değerlerinden büyük bir indirimle ihraç edilir. Vade sonunda hamil tam değeri alır.

YATIRIM FIRSATLARI SUNUYOR

9 Mayıs’taki son yönetim kurulu toplantısının ardından, şirket Cayman Adaları’ndaki EVO Fund’a, 7 Kasım itfa tarihli 14. Hisse Senedi Alım Haklarını ihraç edeceğini açıkladı. CoinGecko verilerine göre, Metaplanet mevcut fiyatlarla tam 21,25 milyon dolar toplarsa 206 Bitcoin satın alabiliyor. Şirket, geçen Nisan ayında Bitcoin alma planlarını ilk kez kamuoyuna duyurmuştu. BitcoinTreasuries.NET verilerine göre, Metaplanet, Asya’nın en büyük halka açık kurumsal Bitcoin sahibi konumunda ve küresel ölçekte 11. sırada yer alıyor.

HİSSE DEĞERLERİ ARTIYOR

Google Finance verilerine göre, Metaplanet’in hissesi (3350T) son bir yılda yüzde 1.600’den fazla artış göstererek 511 Japon yeni (3,50 dolar) seviyesinde işlem görüyor. Şirket, 7 Mayıs’ta ortalama 96.134 dolar fiyatla 555 Bitcoin almak için harcadığı 53,4 milyon doları açıkladı. Şu anda, ortalama 86.672 dolar fiyatla satın alınan 481,5 milyon dolar değerinde 5.555 BTC elinde bulunduruyor. Metaplanet ayrıca, 7 Mayıs’ta daha fazla Bitcoin alımını desteklemek amacıyla 25 milyon dolarlık sıfır kuponlu olağan tahvil ihracı gerçekleştireceğini açıkladı.

ABD PİYASALARINDAN YARARLANMA PLANI

1 Mayıs itibarıyla, Florida merkezli tamamen kendi bünyesindeki bir yan kuruluş olan Metaplanet Treasury’yi kuracağının duyurusunu yaptı. Bitcoin stratejisini genişletmeyi ve ABD sermaye piyasalarından yararlanmayı hedefliyor. Bunun için toplam 250 milyon dolar toplamayı planlıyor. Ayrıca, giderek artan sayıda şirket, Michael Saylor’ın Strategy (eski adıyla MicroStrategy) şirketinin izinden giderek bilançolarına Bitcoin eklemeye karar veriyor. Strive Asset Management, 7 Mayıs’ta bir Bitcoin hazine şirketine dönüşeceğini duyurdu. Video oyun perakendecisi GameStop Corporation (GME) ise, 1 Nisan’da 1,5 milyar dolar toplayan dönüştürülebilir borç teklifini tamamlayarak gelirin bir kısmını Bitcoin satın almak için ayıracağını bildirdi.