Mete Gazoz’da altın madalya

Cezayir’de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları’nda Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz’den oluşan Klasik Yay Karışık Milli Takımı, altın madalya elde etti.

Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, Akdeniz Oyunları’na da damga vurdu…

Cezayir’de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları’nda Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz’den oluşan Klasik Yay Karışık Milli Takımı, altın madalya elde etti. Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda okçuluk branşında klasik yay bireysel ve takım finalleri yapılıyor.

Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz’den oluşan Klasik Yay Karışık Milli Takımı, finalde İtalya ile karşılaştı.

Rakiplerini 5-3 yenen milli okçular, altın madalya kazandı.