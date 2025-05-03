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Mete Yıldız, Adana 01 FK’yı yenmek istiyor

METE YILDIZ’DAN PLAY-OFF HEDEFİ

Altınordu FK’nın deneyimli futbolcusu Mete Yıldız, Adana 01 FK ile oynayacakları play-off turu 1. maçını kazanarak İzmir’e dönme arzusunu dile getirdi. Altınordu FK, 8 Mayıs Perşembe günü deplasmanda yapacağı maç için hazırlıklarına Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi ve İsmet Orhunbilge Tesisleri’nde devam ediyor.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Mete Yıldız, takımın genç bir kadro ile mücadele ettiği bu sezonda ilk etabı iyi bir noktada tamamladıklarını vurguladı. “Sezonu Play-off hattında tamamladık. Artık Adana 01 FK ile deplasmanda telafisi olmayan bir maça hazırlanıyoruz. Takımımızın içindeki hava da çok güzel. O maça çok iyi hazırlanıp iyi mücadele edip galibiyetle müsabakadan dönmek istiyoruz,” diye konuştu.

FINAL HEYECANI METİN OKTAY YERLEŞKESİ’NDE

Altınordu FK’nın Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi’nde U15 Gelişim Ligi finalleri de devam ediyor. Yarın şampiyonluk ve üçüncülük maçları düzenlenecek. Grup aşamasını lider tamamlayan Ümraniyespor ile Fenerbahçe, yarın saat 18.00’de final mücadelesi verecek. Beşiktaş ve Galatasaray ise saat 16.00’da üçüncülük maçında karşı karşıya gelecek.

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