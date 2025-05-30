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Metehan Baltacı’nın Açıklamaları CANLI Yayında

METEHAN BALTAÇI’NIN AÇIKLAMALARI

Galatasaray forması giyen Metehan Baltacı, güncel olaylarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Futbol hayatı, takımın hedefleri ve performansı üzerine sözler söyleyen Baltacı, taraftarlara da mesajlar verdi.

GELEN GÜNDE GÜÇLENEN HEDEFLER

Futbolcu, takımının uzun vadeli hedeflerine vurgu yaparak, “Bizim ana hedefimiz her zaman en üst seviyede mücadele etmek. Bu yolda ilerlemeye devam ediyoruz.” dedi. Galatasaray camiasının desteğinin kendilerini motive ettiğini belirtirken, takım ruhunun önemine de değindi.

TARAFTARA TEŞEKKÜR

Metehan Baltacı, taraftarların desteklerinin kendileri için büyük bir anlam taşıdığını ifade ederek, “Onların arkamızda olduğunu bilmek bizi daha da iyileştiriyor. Bu sezon elimizden gelenin en iyisini yapacağız.” şeklinde konuştu. Takım olarak daha iyi performans sergileyeceklerini söyledi.

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