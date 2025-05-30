Metehan Baltacı: “Şampiyonluğu Camiaya Armağan Ediyoruz”

ŞAMPİYONLUK ARMAĞANI

Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı, Süper Lig’de kazandıkları şampiyonluğu sarı-kırmızılı camiaya hediye ettiklerini belirtti. Trendyol Süper Lig’de sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, ligin son haftasında Başakşehir’i 2-0 mağlup etti. Maç sonrası 22 yaşındaki futbolcu Metehan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Şampiyonluğu hak ettiklerini vurgulayan Metehan, “Hak ettiğimiz bir şampiyonluğu camiaya armağan ediyoruz. Bütün emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Başarı olunca camia olarak tadını çıkarıyoruz. İnşallah böyle devam edip 2026 yılında 26. şampiyonluğu elde ederiz” dedi.

GURURLA KUPA KAZANDIM

Ayrıca, Fernando Muslera ve Dries Mertens’in takımdan ayrılığına da değinen Metehan, “Muslera’nın arkasında 2 sene top topladım. Şimdi onunla birlikte kupa kazanmak benim için ayrı bir gurur.” ifadesini kullandı. Mertens için söyleyecek fazla bir şey olmadığını belirten genç oyuncu, “Şimdi toparlandık ama içeride biraz ağladık. Hem teknik hem de manevi anlamda eksikliklerini hissedeceğiz. İkisi de bizden ayrı kalmayacak. Kulübe hizmet etmeye devam edeceklerini düşünüyorum. İnşallah onlar gibi başarılı ve karakterli yabancılar gelir.” şeklinde konuştu.