Metehan Baltacı: “Şampiyonluğu camiaya armağan ettik.”

GALATASARAY ŞAMPİYONLUĞU KUTLUYOR

Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı, Süper Lig’de kazandıkları şampiyonluğu sarı-kırmızılı camiaya armağan ettiklerini belirtti. Trendyol Süper Lig 2023 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, ligin son haftasında Başakşehir’i 2-0’lık bir skorla yendi. Maç sonunda 22 yaşındaki futbolcu Metehan Baltacı, basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. Şampiyonluğu hak ettiklerini vurgulayan Metehan, “Hak ettiğimiz bir şampiyonluğu camiaya armağan ediyoruz. Bütün emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Başarı olunca camia olarak tadını çıkarıyoruz. İnşallah böyle devam edip 2026 yılında 26. şampiyonluğu elde ederiz” dedi.

MUSLERA VE MERTENS’İN AYRILIĞI

Metehan, Fernando Muslera ve Dries Mertens’in takımdan ayrılışına da dikkat çekti. “Muslera’nın arkasında 2 sene top topladım. Şimdi onunla birlikte kupa kazanmak benim için ayrı bir gurur. Mertens için söylenecek hiçbir şey yok. Şimdi toparlandık ama içeride biraz ağladık. Hem teknik hem de manevi anlamda eksikliklerini hissedeceğiz” ifadelerini kullandı. İki oyuncunun takım için büyük bir kayıp olduğunu belirten Metehan, “İkisi de bizden ayrı kalmayacak. Kulübe hizmet etmeye devam edeceklerini düşünüyorum. İnşallah onlar gibi başarılı ve karakterli yabancılar gelir” şeklinde konuştu.