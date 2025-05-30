Metehan Baltacı, Takımın Eksikliklerini Vurguladı

GALATASARAY’IN ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ

Trendyol Süper Lig’in 38. ve son haftasında, konuk ettiği RAMS Başakşehir’i 2-0 yenerek başarı elde eden Galatasaray’da, futbolcular Metehan Baltacı, Dries Mertens ve Fernando Muslera’nın yokluğunu hissedeceklerini ifade etti. RAMS Park’taki maçın ardından basın mensuplarına konuşan Metehan Baltacı, şampiyonluğu hak ettiklerini vurguladı.

ŞAMPİYONLUK ARMAĞANI

Metehan, “Şampiyonluğu camiaya armağan ediyoruz. Bütün emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Başarı olunca camia olarak tadını çıkarıyoruz. İnşallah böyle devam edip 2026 yılında 26. şampiyonluğu elde ederiz.” dedi. Muslera ve Mertens’in takımda bulunmamasına değinen 22 yaşındaki savunma oyuncusu, “Muslera’nın arkasında 2 sene top topladım. Şimdi onunla birlikte kupa kazanmak benim için ayrı gurur.” şeklinde konuştu.

EXİKLİKLERİN HİSSİ

Mertens için “Söylenecek hiçbir şey yok.” ifadesini kullanan Metehan, “Şimdi toparlandık ama içeride biraz ağladık. Hem teknik hem de manevi anlamda eksikliklerini hissedeceğiz. İkisi de bizden ayrı kalmayacak. Kulübe hizmet etmeye devam edeceklerini düşünüyorum. İnşallah onlar gibi başarılı ve karakterli yabancılar ülkemize gelir.” şeklinde sonlandırdı.