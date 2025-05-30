Haberler

Metehan, Şampiyonluğu Camiaya Armağan Ettik

GALATASARAY’IN ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ

Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı, Süper Lig’de kazandıkları şampiyonluğu sarı-kırmızılı camiaya armağan ettiklerini belirtti. Trendyol Süper Lig’de sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, 38. ve son haftasında konuk ettiği Başakşehir’i 2-0’lık skorla mağlup etti. Maçın ardından 22 yaşındaki futbolcu Metehan Baltacı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

ŞAMPİYONLUGU HAK ETTİLER

Şampiyonluğu hak ettiklerini söyleyen Metehan, “Hak ettiğimiz bir şampiyonluğu camiaya armağan ediyoruz. Bütün emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Başarı olunca camia olarak tadını çıkarıyoruz. İnşallah böyle devam edip 2026 yılında 26. şampiyonluğu elde ederiz” ifadelerini kullandı.

YETENEKLİ İKİ OYUNCUNUN AYRILIĞI

Fernando Muslera ve Dries Mertens’in ayrılığına da değinen Metehan, “Muslera’nın arkasında 2 sene top topladım. Şimdi onunla birlikte kupa kazanmak benim için ayrı bir gurur. Mertens için söylenecek hiçbir şey yok. Şimdi toparlandık ama içeride biraz ağladık. Hem teknik hem de manevi anlamda eksikliklerini hissedeceğiz. İkisi de bizden ayrı kalmayacak. Kulübe hizmet etmeye devam edeceklerini düşünüyorum. İnşallah onlar gibi başarılı ve karakterli yabancılar gelir” şeklinde konuştu.

– İSTANBUL

ÖNEMLİ

Haberler

Maltepe’de Yolculukta Darp Olayı Yaşandı

Maltepe'de, yer verme nedeniyle çıkan tartışmada bir baba darp edildi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderilerek baba hastaneye kaldırıldı.
Haberler

Çelik İthalatında Gümrük Vergisi Artıyor

ABD Başkanı Donald Trump, çelik ithalatındaki gümrük vergisini yüzde 50'ye çıkararak, ülke içindeki çelik sektörünü koruma altına alacağını açıkladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.