Meteoroloji, 23 İle Sarı Uyarı Yayınladı

METEOROLOJİ’DEN SARILAR ALARM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde 23 il için “sarı” kodlu alarm yayınlayarak, vatandaşları kuvvetli yağış ve rüzgara karşı uyarıyor. MGM’nin verilerine göre, ülkenin genelinin parçalı yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. Marmara, İç Ege, Karadeniz, Doğu Akdeniz’in Toroslar bölgesi, Göller Yöresi, İç Anadolu (Konya ve Karaman hariç), Doğu Anadolu’nun kuzeyi ve Van’ın doğusu ile Hakkari çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar öngörülüyor.

YAĞIŞ VE RÜZGARIN KUVVETLİ OLDUĞU BÖLGELER

Yağışların Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta Karadeniz ile Edirne, Kırklareli, Bursa, Bilecik, Kütahya, Ankara, Eskişehir, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olabileceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara’da kuzey yönlerden, İç Anadolu, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’da güney ile güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Ayrıca, bu rüzgarların yer yer kısa süreli fırtına şeklinde etkisini göstermesi öngörülüyor.

SICAKLIK DÜŞÜYOR

Hava sıcaklıklarının kuzeybatı kesimlerde azalacağı, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. MGM, yağışların Batı Karadeniz’in iç bölgeleri, Orta Karadeniz, Edirne, Kırklareli, Bursa, Bilecik, Kütahya, Ankara, Eskişehir, Çankırı ve Kırıkkale çevresinde yerel kuvvetli olabileceği dolayısıyla rüzgarın aldığı yönlerle birlikte; “yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması” uyarısında bulunuyor.

23 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Bugün öğle saatlerinden itibaren etkili olması beklenen sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle; Ankara, Antalya, Eskişehir, Konya, Kayseri, Niğde, Tokat, Kütahya, Edirne, Sivas, Afyonkarahisar, Amasya, Burdur, Çankırı, Çorum, Isparta, Kırklareli, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Aksaray, Karaman ve Kırıkkale’de yaşayan vatandaşlar için dikkatli olmaları yönünde sarı kodlu uyarı yapıldı.