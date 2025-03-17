Meteoroloji 26 İl İçin Fırtına Uyardı

Türkiye, Mart ayının ortasında bahar havasını yaşadıktan sonra yeni haftaya sert kış soğukları ile başlıyor. İstanbul da dahil olmak üzere birçok ilde sıcaklıklar hızla düşerken, bazı bölgelerde kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 26 il için sarı kodlu fırtına uyarısı yaparak vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Bu hafta sıcaklıkların 20 derece birden düşmesi öngörülüyor. Özellikle İstanbul ve Ankara’da sıcaklıklar 4-5 dereceye kadar geriliyor.

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ AÇIKLANDI

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, “Sıcaklıklar geçtiğimiz günlere göre 20 derece birden düşecek. Bugün İstanbul’da ve Marmara’da sağanak yağmur başlıyor. Yarın Karadeniz üzerinden şiddetli bir soğuk hava dalgası inecek. Öyle ki Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri ülkenin genelinde Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz’de kar yağışları bekliyoruz.” şeklinde bilgi verdi. Çalışkan ayrıca, “İstanbul’da yarın poyraz çok şiddetli, fırtına boyutunda esecek ve sulu kar başlayacak. Sonraki günlerde İstanbul’da kar yağışı ihtimali de var.” dedi.

ULUSAL UYARI SİSTEMİ DEVREDE

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün 26 il için sarı kodlu fırtına uyarısını devreye aldı. Sarı kodla sağanak yağış uyarısının yapıldığı iller arasında Edirne, Kırklareli yer alıyor. Fırtına uyarısı yapılan diğer iller ise şöyle sıralanıyor: Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Giresun, Isparta, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Rize, Sivas, Tokat, Trabzon, Uşak, Yozgat, Aksaray, Karaman ve Kırıkkale.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji tahminlerine göre, ülkenin genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Rize, Tokat, Sivas, Kayseri ve Niğde çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Ege, Batı Akdeniz, Orta Karadeniz iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı ile İç Anadolu ve Marmara’nın güneyinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi öngörülüyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ALERTLERİN BİRİKİMİ DÜZENLENİYOR

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi mevcut. Hava sıcaklıklarının batı bölgelerde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması öngörülüyor. Rüzgarın genel olarak güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette olacağı, Ege, Batı Akdeniz ve Orta ve Doğu Karadeniz iç kesimlerinde yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

OLUMSUZLUKLARA DİKKAT!

Öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli’de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği için sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında şiddetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir. Ayrıca, bu akşamdan itibaren bölgedeki dikkatli ve tedbirli olunması gereken durumların göz önünde bulundurulması gerekiyor.

Sezon geçişinin zorlukları devam ederken, Türkiye genelinde dengesiz hava koşulları vatandaşları olumsuz etkileyebiliyor. Güneşli günler umutlarla beklenirken, soğuk hava durumu sürerken tedbir almakta fayda var.