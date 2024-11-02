Meteoroloji 35 İli Uyardı: Kuvvetli Yağış Bekleniyor

SON DAKİKA HAVA DURUMU

Son dakika haberine göre, karla karışık yağmur ve şiddetli yağışlar ülkemizin geniş bir bölümünü etkisi altına alacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülke geneli parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava durumu bekleniyor. Özellikle Marmara’nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu gibi bölgelerde yağmur ve sağanak yağışlar etkili olacak. Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Hakkari, Bitlis, Şırnak, Siirt, Batman ve Mardin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞINDA DEĞİŞİKLİK

Hava sıcaklıklarının kuzey ve güneydoğu kesimlerde hissedilir derecede (5 ila 9 derece) düşeceği, diğer yerlerde ise önemli bir değişim olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarlar genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Ancak Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Karadeniz’in batı kıyılarında bunun daha güçlü (30-60 km/saat) olması öngörülüyor.

UYARILAR YAPILIYOR

Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Hakkari, Bitlis, Şırnak, Siirt, Batman ve Mardin çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağından olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Aynı şekilde, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Karadeniz’in batı kıyılarında rüzgarın güçlü esmesi bekleniyor. Bu, olası olumsuzluklara karşı dikkatli olmak için bir diğer önemli uyarıdır.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi, parçalı ve çok bulutlu olacak, rüzgar kuzey yönlerden kuvvetli esecek. Edirne 12°C, İstanbul 11°C, Kırklareli 10°C, Kocaeli 11°C sıcaklık tahminleriyle yağmur ve sağanak yağışlı bir hava bekleniyor. Ege Bölgesi’nin genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava durumu bekleniyor. Akdeniz Bölgesi’nde parça bulutlu bir hava, Doğu Akdeniz’de ise sağanak yağışlar görülecek. İç Anadolu Bölgesi’nde, parçalı az bulutlu bir hava durumu ve kuzey kesimlerinde yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor.

Bu hava durumuna göre, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’de etkili olacak yağış ve rüzgarların dikkatli olunması gereken fırsatlar sunduğu ifade ediliyor. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde de benzer şekilde parçalı bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı tahminler var.