Meteoroloji, 6 İl İçin Yağış Uyarıyor

YEREL YAĞIŞLAR VE HAVA DURUMU

Meteoroloji’nin tahminlerine göre, Edirne, Kırklareli, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş (batı kesimleri) ve Hatay (kıyı kesimleri) illerinde öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görüyor. Bu illerde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu oluyor. Yağışların özellikle Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkiinde ve Trakya’nın batısında etkili olması bekleniyor.

SICAKLIK ARTAN MEVSİM NORMLARI

Ülke genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 7 derece üzerinde seyretmesi öngörülüyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde yağış beklenmezken, hava genellikle az bulutlu ve açık kalıyor. Sıcaklıkların yüksek seyretmesi nedeniyle, kronik rahatsızlıkları olanlar ve yaşlılar için sıcak çarpması riskine karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.

DALGA YÜKSEKLİĞİ VE GÖRÜŞ MESAFESİ

Doğu Akdeniz ve Ege’de denizlerde dalga yüksekliğinin 1,0 ila 2,5 metre arasında değişeceği, görüş mesafesinin yağış anlarında orta seviyeye düşebileceği ifade ediliyor.

SEL RİSKİNE DİKKAT

Meteoroloji, yağış beklenen bölgelerde yaşayan vatandaşlara ani sel, su baskını ve gök gürültülü sağanak sırasında yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısında bulunuyor. Ayrıca, yüksek sıcaklıkların etkili olacağı diğer bölgelerde bol sıvı tüketilmesi ve öğle saatlerinde doğrudan güneş ışığına maruz kalınmaması öneriliyor.