Meteoroloji Alarm Verdi: Sıcaklık 30°C’yi Aşıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 Haziran Perşembe günü için hava durumu tahminlerini açıkladı. Kuzey ve doğu bölgelerinin parçalı, zaman zaman çok bulutlu olacağı belirtiliyor. Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu Bölgesi’nin kuzey ve doğusu, Afyonkarahisar ve Denizli çevreleri ile Antalya’nın iç kesimleri, Ankara’nın kuzey ve batısı ve Eskişehir’in doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olabiliyor. Diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi öngörülüyor.

RÜZGAR VE SICAKLIK DÜZENİ

Rüzgarın genel olarak kuzeyli yönlerden, yurdun doğu kesimlerinde ise güneyli yönlerden hafif, arada sırada orta kuvvette esmesi bekleniyor. Marmara’nın güneybatısı ile Ege kıyılarında kuzeyli, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve Doğu Anadolu’nun batı kesimlerinde güneybatı yönlerinden yer yer kuvvetli rüzgarın (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGE BAZINDA HAVA DURUMU

Marmara bölgesinde Balıkesir’in sıcaklığı 32°C, Edirne 34°C, İstanbul 30°C, Kırklareli 32°C olarak ölçülüyor. Ege bölgesinde ise Afyonkarahisar 32°C, İzmir 36°C, Manisa 37°C ve Uşak 33°C şeklinde seyrediyor. Akdeniz bölgesinde Adana 34°C, Antalya 30°C, Hatay 31°C ve Isparta 35°C olarak kaydediliyor.

İç Anadolu bölgesinde Ankara 33°C, Çankırı 34°C, Eskişehir 32°C ve Konya 33°C sıcaklıklarıyla öne çıkıyor. Batı Karadeniz bölgesinde Bolu 29°C, Düzce 30°C, Sinop 30°C ve Zonguldak 25°C’dir. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinde Amasya 34°C, Rize 27°C, Samsun 26°C, Trabzon 24°C olarak ölçülüyor. Doğu Anadolu bölgesinde ise Erzurum 26°C, Kars 25°C, Malatya 36°C ve Van 25°C sıcaklıkları belirleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU’DA HAVA DURUMU

Güneydoğu Anadolu bölgesinde Diyarbakır 39°C, Gaziantep 38°C, Mardin 36°C ve Siirt 36°C sıcaklıklarıyla kaydediliyor. Bu bölgedeki hava durumu genellikle parçalı bulutlu ve öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu geçebilir.