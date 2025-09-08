Meteoroloji, ani sel ve dolu uyarısı yaptı

SON HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün güncel hava durumu tahminlerine göre Marmara’nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde yer yer kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor. Bayburt dışındaki Karadeniz bölgesi boyunca yağışlı bir hava hakim olacak.

İÇ KESİMLERDE SICAKLIK DÜŞÜYOR

Yağışlı alanlarda hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde ise sıcaklıkta belirgin bir değişim beklenmiyor ve termometreler 35°C’yi aşmayacak.

ANI SEL VE DOLU RİSKİNE DİKKAT

Özellikle İç Anadolu’nun kuzeydoğusu (Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Sivas), Niğde ve Kayseri’nin güneyi ile Adana’nın kuzey çevreleri ve Kahramanmaraş’ın batısında yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuz koşullara karşı vatandaşları uyarıyor.

MARMARA BÖLGESİ

Bursa (26°C): Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak sağanak yağışlı.

Çanakkale (28°C): Parçalı bulutlu.

Edirne (32°C): Parçalı bulutlu.

İstanbul (26°C): Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak sağanak yağışlı.

EGE BÖLGESİ

Afyonkarahisar (22°C): Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak sağanak yağışlı.

Denizli (30°C): Parçalı ve az bulutlu.

İzmir (32°C): Az bulutlu ve açık.

Muğla (32°C): Az bulutlu ve açık.

AKDENİZ BÖLGESİ

Adana (33°C): Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların kuzey çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Antalya (30°C): Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Burdur (29°C): Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Hatay (31°C): Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Ankara (21°C): Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Eskişehir (24°C): Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Konya (24°C): Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Nevşehir (25°C): Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

BATİ KARADENİZ BÖLGESİ

Bolu (23°C): Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Düzce (25°C): Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Sinop (29°C): Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Zonguldak (24°C): Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Amasya (28°C): Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Artvin (25°C): Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Samsun (27°C): Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Trabzon (25°C): Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Erzurum (26°C): Parçalı bulutlu.

Kars (27°C): Parçalı bulutlu.

Malatya (32°C): Az bulutlu ve açık.

Van (27°C): Az bulutlu ve açık.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Diyarbakır (35°C): Az bulutlu ve açık.

Gaziantep (32°C): Az bulutlu ve açık.

Mardin (32°C): Az bulutlu ve açık.

Siirt (26°C): Az bulutlu ve açık.