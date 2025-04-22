Meteoroloji, Bugün Yağışlı Hava Bekliyor

SAĞANAK VE GÖK GÜRÜLTÜLÜ YAĞIŞ BEKLENTİLERİ

Meteoroloji’nin yaptığı son tahminlere göre, bugün Muğla, Giresun, Siirt, Aydın ve Antalya’da sağanak yağmur ve gök gürültülü sağanak yaşanması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine dayanan değerlendirmelere göre, Muğla, Giresun ve Siirt çevreleri ile Aydın’ın güney ilçeleri ve Antalya’nın batı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava ile karşılaşacak.

PUS VE SİS UYARISI

MGM, sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güneyi ile Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sis olabileceğini belirtti. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif eseceği, ara sıra orta kuvvette rüzgarın ise Doğu Anadolu’nun doğusunda kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bu durumda, kuvvetli rüzgarın olası olumsuz etkilere karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği aktarılıyor.

SICAKLIK DEĞERLERİ

Hava sıcaklıklarının şehirlerdeki durumu ise şöyle: Ankara’da en yüksek 24, en düşük 10; İstanbul’da en yüksek 20, en düşük 11; İzmir’de en yüksek 27, en düşük 14 derece olacak.