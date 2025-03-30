Meteoroloji’den 11 Şehre Kuvvetli Yağış Uyarısı

PARÇALI VE ÇOK BULUTLU HAVA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkemizin genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağını bildiriyor. Ayrıca, Kırıkkale, Yozgat, Çankırı, Kırşehir ve Çorum illeri ile Kastamonu ve Sinop’un kıyı kesimleri dışındaki tüm bölgelerde yerel olarak aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yaşanacağı tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI ve RÜZGAR

Yağışlarla birlikte hava sıcaklığının 2 ila 6 derece düşmesi bekleniyor. Buna rağmen ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde bir sıcaklık seyri devam edecek. Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra ise orta kuvvette esmesi öngörülüyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda ise kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) olması bekleniyor.

YAĞIŞLARDAKİ TEHLİKELERE DİKKAT

Ülkemizin genelinde yerel olarak gerçekleşecek yağışların; Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı, Sivas, Kayseri’nin doğu çevreleri, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, Kilis, Gaziantep ve Antalya’nın doğu kesimleri ile akşam saatlerinden itibaren Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak, Bingöl ve Hakkari’de yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu nedenle, yaşanabilecek olumsuzluklar için dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.