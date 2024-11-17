Meteoroloji’den 3 İle Sarı Alarm!

GENEL HAVA DURUMU VE UYARILAR

Yurdun geniş bir bölümünde sağanak yağış etkili olurken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü üç il için sarı kodlu alarm verdi. Bu iller sırasıyla Adana, Antalya ve Mersin olarak belirtildi. Yapılan açıklamada, su baskını, sel ve yıldırım gibi olumsuzluklara dikkat çekildi.

MARMARA’DA KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENTİSİ

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, hava durumu hakkında sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu. Şen, hafta ortasında Marmara bölgesinde kuvvetli yağış ve fırtına beklendiğini belirtti. “Bugün kuzey bölgelerde yağış yok. Marmara’nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yağış var” dedi. Ayrıca, yağmurun Antalya, Mersin, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağını ifade etti. Şen, Bitlis, Van ve Hakkâri civarında ise karla karışık yağmur ve kar yağışının görüleceğini söyledi. Sıcaklıkların doğu kesimlerde 2-4 derece azalacağı bilgisi verildi.