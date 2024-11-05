Meteoroloji’den 4 İlde Kuvvetli Yağış Uyarısı

KUZEYDOĞU KENTLERDE YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji, Doğu Karadeniz kıyıları için kuvvetli yağış uyarısı yapıyor. Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’de sağanak yağış, yüksek kesimlerde ise kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son değerlendirmeye göre, sabah saatlerinden itibaren Giresun ve Trabzon’da yerel kuvvetli, Rize çevreleri ve Artvin’in kuzey ve doğusunda yerel olarak çok kuvvetli sağanak yağış tahmin ediliyor. Yağışların, 900 metre rakım üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

OLUMSUZ HAVA KOŞULLARINA DİKKAT

Kuvvetli yağışlarla beraber ulaşımda aksamalar, heyelan, sel, su baskını, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi olumsuz durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısı yapıldı.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Marmara’da parçalı yer yer çok bulutlu, özellikle Sakarya çevresinde yağmur ve sağanak yağış öngörülüyor. Bölgenin güneybatısında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli esmesi (40-60 km/saat) bekleniyor.

İstanbul: Parçalı bulutlu, 16°C

Edirne: Parçalı ve az bulutlu, 16°C

Kocaeli: Parçalı bulutlu, 15°C

EGE BÖLGESİNDE HAVA

Ege’de parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Kıyı kesimlerinde kuzeyli rüzgarın etkili olacağı tahmin ediliyor.

İzmir: Parçalı bulutlu, 21°C

Muğla: Parçalı bulutlu, 22°C

Aydın: Parçalı bulutlu, 12°C

AKDENİZ BÖLGESİNE GENEL HAVA

Akdeniz’de parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Adana: Parçalı bulutlu, 26°C

Antalya: Parçalı bulutlu, 27°C

Hatay: Parçalı bulutlu, 23°C

İÇ ANADOLU’DA HAVA DURUMU

İç Anadolu genel olarak parçalı ve az bulutlu bir havaya sahip olacak. Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görülebilir.

Ankara: Parçalı bulutlu, 12°C

Konya: Parçalı bulutlu, 13°C

Eskişehir: Parçalı bulutlu, 12°C

BATI KARADENİZ HAVA RAPORU

Batı Karadeniz’de parçalı yer yer çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar olacağı tahmin ediliyor.

Zonguldak: Parçalı bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, 12°C

Düzce: Parçalı bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, 14°C

ORTA VE DOĞU KARADENİZ’DE YAĞIŞ

Orta ve Doğu Karadeniz’de parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak, yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı tahmin ediliyor.

Trabzon: Parçalı bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, 13°C

Artvin: Parçalı ve çok bulutlu, yoğun kar yağışı, 5°C

DOĞU ANADOLU’DA HAVA TAHMİNLERİ

Doğu Anadolu’da parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hakkari ve Ardahan çevresinde yağmur ve karla karışık yağmur görülecek.

Erzurum: Parçalı bulutlu, 7°C

Kars: Parçalı bulutlu, 8°C

Malatya: Parçalı bulutlu, 15°C

GÜNEYDOĞU ANADOLU HAVA DURUMU

Güneydoğu Anadolu’da parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor.

Gaziantep: Parçalı bulutlu, 19°C

Şanlıurfa: Parçalı bulutlu, 19°C