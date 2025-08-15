Meteoroloji’den Fırtına Uyarısı Geldi!

HAFTA SONU HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 Ağustos Cuma günü için hava durumu tahminlerini duyurdu. Tahminlere göre, Türkiye’nin kuzeydoğu bölgelerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Özellikle Trabzon ve Rize’nin iç kısımlarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların gözlemlenmesi bekleniyor. Diğer alanlarda ise az bulutlu ve açık hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor.

ISLAKA İLİŞKİN UYARILAR

Hava sıcaklıklarının güney ve iç bölgelerde mevsim normallerinin üstünde olacağı, diğer noktalar için ise mevsim normallerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eserken, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği öngörülüyor. Meteoroloji, bu bölgelerde beklenen rüzgar ve fırtına nedeniyle olası olumsuz durumlar için vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğine dair uyarıda bulundu.

BÖGESEL HAVA DURUMU

Marmara bölgesinde parçalı ve az bulutlu, zamanla açık bir hava bekleniyor. Rüzgar, bölge genelinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Rüzgarın gücüne ilişkin olarak şu sıcaklık tahminleri yapılmış: Balıkesir 33°C, Çanakkale 32°C, Edirne 34°C ve İstanbul 30°C.

Ege bölgesinde ise az bulutlu ve açık bir hava görülecek. Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuvvetli ve kısa süreli fırtına olarak eseceği duyurulmuş. İlgili sıcaklık tahminleri şöyle: Afyonkarahisar 36°C, Denizli 38°C, İzmir 35°C ve Muğla 37°C.

İÇ ANADOLU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU HAVA DURUMU

İç Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık hava ile öne çıkıyor. Ankara 35°C, Eskişehir 34°C, Konya 37°C ve Yozgat 29°C sıcaklıkları öngörülüyor. Güneydoğu Anadolu bölgesinde de az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Diyarbakır 41°C, Gaziantep 42°C, Mardin 39°C ve Siirt 40°C sıcaklık tahminleri mevcut.

Doğu Anadolu, az bulutlu ve açık hava ile dikkat çekiyor. Bu bölgedeki sıcaklık değerleri ise Erzurum 29°C, Kars 28°C, Malatya 39°C ve Van 29°C şeklinde sıralanıyor.

Sonuç olarak, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde farklı hava koşulları gözlemlenecek ve bu durum, vatandaşların günlük planlarını etkileyebilecek.