Meteoroloji’den Hava Durumu Uyarısı: Yağışlı Hava Bekleniyor

METEOROLOJİK DURUM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son incelemelere göre ülkemizin genelinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği belirtiliyor. Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Batı Akdeniz, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay’ın kıyı kesimlerinin yanı sıra Eskişehir çevreleri ve Kahramanmaraş’ın batısının yağışlı olması bekleniyor. Yağışların, kıyı kesimlerde sağanak ve zaman zaman gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde yağmur, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yükseklerinde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olabileceği tahmin ediliyor. Ayrıca, kıyı Ege, Batı Akdeniz ve Orta ile Doğu Karadeniz kıyılarında yağışların yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

HAVA SICAKLIĞI DEĞİŞİMİ

Hava sıcaklıklarının yarın (Cumartesi) Akdeniz kıyı kesimleri dışındaki bölgelerde 2 ila 4 derece azalması, Akdeniz kıyılarında ise dikkate değer bir değişiklik olmaması bekleniyor.

RÜZGARIN GÜCÜ

Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden esecek. Yurdun güneybatı ve doğu kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette rüzgar bekleniyor. Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğudan yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) rüzgarın eseceği öngörülüyor.