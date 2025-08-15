Meteoroloji’den Kritik Fırtına Uyarısı Geldi!

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN AÇIKLAMALARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 Ağustos Cuma günü için hava durumu tahminlerini kamuoyuna duyurdu. Açıklamaya göre, Türkiye’nin kuzeydoğu bölgelerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava görünmesi bekleniyor. Özellikle Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinde, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebiliyor. Diğer bölgelere ise az bulutlu ve açık hava hâkim olması öngörülüyor.
SICAKLIK, YAĞIŞ VE FIRTINA UYARISI
Hava sıcaklıklarının güney ve iç kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif esmesi, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) eseceği belirtiliyor. Meteoroloji, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında beklenen kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor.
MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU
Marmara bölgesinde hava, parçalı ve az bulutlu olmakla birlikte zamanla açık geçmesi tahmin ediliyor. Rüzgar bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek.
Balıkesir 33°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla açık
Çanakkale 32°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla açık
Edirne 34°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla açık
İstanbul 30°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla açık
EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU
Ege bölgesinde az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Kuzey Ege kıyılarında rüzgar ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek.
Afyonkarahisar 36°C – Az bulutlu ve açık
Denizli 38°C – Az bulutlu ve açık
İzmir 35°C – Az bulutlu ve açık
Muğla 37°C – Az bulutlu ve açık
AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Akdeniz bölgesinde hava tahmini az bulutlu ve açık olarak değerlendiriliyor.
Adana 39°C – Az bulutlu ve açık
Antalya 34°C – Az bulutlu ve açık
Hatay 35°C – Az bulutlu ve açık
Isparta 37°C – Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
İç Anadolu bölgesinde hava, az bulutlu ve açık olarak öngörülüyor.
Ankara 35°C – Az bulutlu ve açık
Eskişehir 34°C – Az bulutlu ve açık
Konya 37°C – Az bulutlu ve açık
Yozgat 29°C – Az bulutlu ve açık
BATTI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Batı Karadeniz bölgesinde de hava az bulutlu ve açık olarak gözlemlenecek.
Bolu 33°C – Az bulutlu ve açık
Düzce 32°C – Az bulutlu ve açık
Sinop 33°C – Az bulutlu ve açık
Zonguldak 25°C – Az bulutlu ve açık
ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Orta ve Doğu Karadeniz bölgelerinde ise hava durumu parçalı ve az bulutlu, zamanla Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer çok bulutlu durumda. Özellikle Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Amasya 32°C – Parçalı ve az bulutlu
Rize 30°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Samsun 30°C – Parçalı ve az bulutlu
Trabzon 28°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğleden itibaren iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Doğu Anadolu bölgesinde hava durumu az bulutlu ve açık.
Erzurum 29°C – Az bulutlu ve açık
Kars 28°C – Az bulutlu ve açık
Malatya 39°C – Az bulutlu ve açık
Van 29°C – Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Güneydoğu Anadolu bölgesinde de hava az bulutlu ve açık olarak seyrediyor.
Diyarbakır 41°C – Az bulutlu ve açık
Gaziantep 42°C – Az bulutlu ve açık
Mardin 39°C – Az bulutlu ve açık
Siirt 40°C – Az bulutlu ve açık