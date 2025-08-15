Meteoroloji’den Kritik Fırtına Uyarısı Geldi!

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN AÇIKLAMALARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 Ağustos Cuma günü için hava durumu tahminlerini kamuoyuna duyurdu. Açıklamaya göre, Türkiye’nin kuzeydoğu bölgelerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava görünmesi bekleniyor. Özellikle Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinde, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebiliyor. Diğer bölgelere ise az bulutlu ve açık hava hâkim olması öngörülüyor.

SICAKLIK, YAĞIŞ VE FIRTINA UYARISI

Hava sıcaklıklarının güney ve iç kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif esmesi, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) eseceği belirtiliyor. Meteoroloji, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında beklenen kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Marmara bölgesinde hava, parçalı ve az bulutlu olmakla birlikte zamanla açık geçmesi tahmin ediliyor. Rüzgar bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek.

Balıkesir 33°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla açık

Çanakkale 32°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla açık

Edirne 34°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla açık

İstanbul 30°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla açık

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Ege bölgesinde az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Kuzey Ege kıyılarında rüzgar ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek.

Afyonkarahisar 36°C – Az bulutlu ve açık

Denizli 38°C – Az bulutlu ve açık

İzmir 35°C – Az bulutlu ve açık

Muğla 37°C – Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Akdeniz bölgesinde hava tahmini az bulutlu ve açık olarak değerlendiriliyor.

Adana 39°C – Az bulutlu ve açık

Antalya 34°C – Az bulutlu ve açık

Hatay 35°C – Az bulutlu ve açık

Isparta 37°C – Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

İç Anadolu bölgesinde hava, az bulutlu ve açık olarak öngörülüyor.

Ankara 35°C – Az bulutlu ve açık

Eskişehir 34°C – Az bulutlu ve açık

Konya 37°C – Az bulutlu ve açık

Yozgat 29°C – Az bulutlu ve açık

BATTI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Batı Karadeniz bölgesinde de hava az bulutlu ve açık olarak gözlemlenecek.

Bolu 33°C – Az bulutlu ve açık

Düzce 32°C – Az bulutlu ve açık

Sinop 33°C – Az bulutlu ve açık

Zonguldak 25°C – Az bulutlu ve açık

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Orta ve Doğu Karadeniz bölgelerinde ise hava durumu parçalı ve az bulutlu, zamanla Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer çok bulutlu durumda. Özellikle Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Amasya 32°C – Parçalı ve az bulutlu

Rize 30°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Samsun 30°C – Parçalı ve az bulutlu

Trabzon 28°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğleden itibaren iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Doğu Anadolu bölgesinde hava durumu az bulutlu ve açık.

Erzurum 29°C – Az bulutlu ve açık

Kars 28°C – Az bulutlu ve açık

Malatya 39°C – Az bulutlu ve açık

Van 29°C – Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Güneydoğu Anadolu bölgesinde de hava az bulutlu ve açık olarak seyrediyor.

Diyarbakır 41°C – Az bulutlu ve açık

Gaziantep 42°C – Az bulutlu ve açık

Mardin 39°C – Az bulutlu ve açık

Siirt 40°C – Az bulutlu ve açık