Meteoroloji’den Kuvvetli Yağış Uyarısı!

PARÇALI VE ÇOK BULUTLU HAVALAR BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son verilerine göre, Türkiye’nin kuzey ve iç kesimlerinde parçalı ve zaman zaman çok bulutlu hava koşulları öngörülüyor. Özellikle Marmara’nın kuzeyi, Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Tokat ve Artvin çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların meydana gelmesi bekleniyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.

DOĞU KARADENİZ VE ORDU ÇEVRESİNDE KUVVETLİ YAĞIŞLAR OLACAK

Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu çevresinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor. Meteoroloji, olumsuz durumlar olan sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi olaylara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı.

RÜZGARDA SERT ESİŞLER BEKLENİYOR

Rüzgârın genellikle kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Ancak Marmara’nın güneyi ile Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgarların (30–60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Bu bölgelerde yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı uyarılar yapıldı.

SICAKLIKLARDA MEVSİM NORMALLERİ ÖNGÖRÜLÜYOR

Hava sıcaklıklarının ülkenin güney kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normallerine yakın seyredeceği tahmin ediliyor.