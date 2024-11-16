“Meteoroloji’den Kuvvetli Yağış Uyarısı Geliyor”

YAĞIŞLAR VE FIRTINALAR ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son tahminlerine göre, Türkiye genelinde kar yağışları, gök gürültülü sağanaklar ve fırtınalar etkili olacak. Ülkenin geneli parçalı ve çok bulutlu görülürken, Marmara’nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu’nun bazı bölgeleri yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Özellikle Doğu Anadolu’nun güneydoğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışları bekleniyor. Yağışların kıyı Ege, Batı Akdeniz ve Doğu Akdeniz ile Gaziantep, Kilis, Artvin ve Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması olabiliyor. Gece ve sabah saatlerinde hemen hemen kuzey ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

SICAKLIKLARDA DEĞİŞİKLİKLER

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sıcaklıkların Akdeniz dışında 2-3 derece daha azalacağını söylüyor. Hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde 3 ila 5 derece yükseleceği, güney kesimlerde ise 2 ila 4 derece düşeceğinden diğer yerlerde ise önemli bir değişim olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, yurdun güney ve doğu kesimlerinde ise güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği planlanıyor. Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğudan yer yer kuvvetli rüzgar (40-60 km/sa) bekleniyor.

KUZEY VE GÜNEYDE YEREL YAĞIŞLAR

Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz ile Gaziantep, Kilis, Artvin ve Rize çevrelerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor. Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Bugün sabahtan itibaren İzmir, Manisa ve Aydın’ın batısı ile Muğla’nın kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor” diyor. Sıcaklığın Akdeniz dışında 2-3 derece azalması bekleniyor. İlerleyen saatlerde İstanbul 12°C, İzmir yer yer kuvvetli sağanak yağışlı 18°C, Ankara ve Edirne bulutlu 12°C, Antalya ise akşam saatlerinde sağanak yağışlı 22°C olması bekleniyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

Marmara bölgesi, parçalı ve çok bulutlu geçecek. Bursa 8°C, 15°C, Edirne 1°C, 13°C, İstanbul 10°C, 15°C ve Kocaeli 9°C, 14°C şeklinde sıcaklıklar öngörülüyor. Ege bölgesinde ise genel olarak parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İzmir yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 16°C, Manisa 9°C, 17°C bekleniyor. Akdeniz bölgesi, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçecek; Antalya ise 15°C, 17°C ve Hatay 12°C, 19°C olacaktır.

İÇ ANADOLU VE KARADENİZ BÖLGESİ

İç Anadolu bölgesinde parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur bekleniyor. Ankara 6°C, 11°C ve Eskişehir 5°C, 13°C tahmin ediliyor. Batı Karadeniz bölgesi de parçalı bulutlu geçecek. Amasya, Tokat, Samsun, Zonguldak gibi iller için sıcaklıklar farklı seviyelerde sıralanmış durumda. Orta ve Doğu Karadeniz’de ise parçalı bulutlu, akşam saatlerinde kıyı kesimlerinde aralıklı sağanak yağış bekleniyor. Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinin ise karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.