Meteoroloji’den Sağanak Ve Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

METEOROLOJİK DEĞERLENDİRME

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından gerçekleştirilen son incelemelere göre; ülke genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava ile karşılaşması öngörülüyor. Burdur dışında, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Samsun hariç Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Afyonkarahisar çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlarla geçecek.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR DURUMU

Hava sıcaklıklarının iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer bölgelerde ise normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Ayrıca, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda rüzgarın, güneybatı yönlerinden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bu nedenle olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önemli.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu geçecek. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Afyonkarahisar çevreleri ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Akdeniz bölgesinde de hava parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış alacak.

İç Anadolu bölgesinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği, aralıklı sağanak yağışlarla gök gürültüsü bekleniyor. Batı Karadeniz’in iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinde ise parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak ve Samsun dışında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Doğu Anadolu’nun da parçalı, yer yer çok bulutlu ve kuzey ile batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu’nun ise parçalı ve az bulutlu geçeceği öngörülüyor.