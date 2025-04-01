Meteoroloji’den Sarı Kodlu Yağış Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinin hava durumuna ilişkin tahminlerini paylaştı. Buna göre, ülkenin genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Batı Karadeniz’in batısı, Orta Karadeniz ile Samsun, Sinop, Ordu, Ardahan, Erzincan, Erzurum, Kilis, Adıyaman ve Gaziantep çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların meydana gelmesi bekleniyor.

KOŞULLARA DİKKAT EDİLMELİ

Yağışların Ege ve Batı Akdeniz, Eskişehir’in güneyi ile Balıkesir’in batı ilçelerinde kuvvetli olması öngörülüyor. Ayrıca, doğu kesimlerde hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece artması, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor.

RÜZGAR VE TOZ PHESİ

Sağanak yağışlarla birlikte Ege, Akdeniz ve İç Anadolu’nun güneyinde kuvvetli lodosun etkili olması bekleniyor. Rüzgarın, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu ile Doğu Anadolu’nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkat edilmesi gerektiği vurgulanırken, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’nun batısında yer yer toz taşınması olasılığı bulunuyor.