Meteoroloji, Doğu Karadeniz’e yağış uyarısı yaptı

METEOROLOJİK DURUM ANALİZİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün en son yaptığı değerlendirmelere göre, Türkiye’nin kuzey ve iç kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava koşulları bekleniyor. Marmara Bölgesi’nin kuzeyi, Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz’in Toroslar bölgesi, Tokat ve Artvin çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar öngörülüyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava durumu hâkim olacak.

DOĞU KARADENİZ VE ORDU İÇİN UYARI

Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji, sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını öneriyor. Rüzgâr, Ege ve Marmara kıyılarında sert esecek. Genel olarak rüzgâr, kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette; Marmara’nın güneyi ile Ege kıyılarında ise kuzeyli yönlerden kuvvetli şekilde (30–60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bu bölgelerde yaşanabilecek olumsuz durumlar için uyarıda bulunuldu.

SICAKLIK DEĞİŞİKLİKLERİ

Hava sıcaklıklarının, Türkiye’nin güney kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise normaller civarında seyretmesi tahmin ediliyor.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

Marmara

Bölgede parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Kırklareli’nin kuzey kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin güneyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Örnek sıcaklıklar: Bursa 31°C, Çanakkale 30°C, Edirne 31°C ve İstanbul 28°C.

Ege

Bölgede az bulutlu ve açık bir hava durumu beklenirken, kıyı kesimlerinde rüzgârın kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) eseceği öngörülüyor. Sıcaklıklar: Afyonkarahisar 29°C, Denizli 34°C, İzmir 35°C, Manisa 33°C.

Akdeniz

Bölge genelinde az bulutlu ve açık bir hava sürmesi bekleniyor. Öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi ile gece saatlerinde Hatay kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların meydana gelmesi tahmin ediliyor. Sıcaklıklar: Adana 35°C, Antalya 34°C, Hatay 31°C, Isparta 32°C.

İç Anadolu

Bölgenin az bulutlu ve açık geçeceği düşünülüyor. Sıcaklıklar: Ankara 28°C, Eskişehir 28°C, Konya 29°C, Yozgat 23°C.

Batı Karadeniz

Bölgede parçalı ve çok bulutlu bir hava durumu bekleniyor, kıyı kesimlerinin sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak geçeceği öngörülüyor. Sıcaklıklar: Bolu 27°C, Düzce 28°C, Sinop 29°C, Zonguldak 25°C.

Orta ve Doğu Karadeniz

Burada parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Tokat çevresinin yanı sıra kıyılarda aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olabileceği düşünülüyor. Sıcaklıklar: Rize 28°C, Samsun 26°C, Tokat 29°C, Trabzon 25°C.

Doğu Anadolu

Bölgede az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor, zamanla kuzeydoğusu yer yer parçalı bulutlu hale gelebilir. Sıcaklıklar: Erzurum 30°C, Kars 30°C, Malatya 35°C, Van 30°C.

Güneydoğu Anadolu

Bölgede az bulutlu ve açık bir hava hakim olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıklar: Diyarbakır 40°C, Gaziantep 39°C, Mardin 35°C, Siirt 40°C.