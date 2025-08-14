Meteoroloji, Fırtına Ve Sıcak Uyarısı!

YAZ SICAKLARI TÜRKİYE’Yİ ETKİSİ ALTINA ALIYOR

14 Ağustos 2025 Perşembe günü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde yaz sıcaklıkları etkisini göstermeye devam ediyor. Kuzey ve doğu bölgelerde parçalı bulutlu bir hava beklenirken, batı ve güney kesimlerde açık ve güneşli bir gün yaşanacak. Özellikle Marmara ve Kuzey Ege’de fırtına beklentisi mevcut.

MARMARA VE KUZEY EGE’DE FIRTINA UYARISI

MGM’nin tahminlerine göre, Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esecek rüzgar, dönem dönem kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde hissedilebilecek. Saatte 40-70 kilometre hızla esmesi beklenen rüzgar, deniz ulaşımı ve açık alanlarda çeşitli olumsuzluklar yaşanmasına neden olabiliyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMLERİNİN ÜZERİNDE

Hava sıcaklıklarının, Güneydoğu Anadolu, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde mevsim normallerinin üzerine çıkması öngörülüyor. Diğer bölgelerde ise sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Özellikle güney illerinde öğle saatlerinde sıcak çarpması ve sıvı kaybına karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Marmara’da az bulutlu ve açık, zamanla kuzeyinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

– Balıkesir: 34°C – Az bulutlu ve açık

– Çanakkale: 32°C – Az bulutlu ve açık

– Edirne: 34°C – Az bulutlu ve açık

– İstanbul: 30°C – Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Ege’de de az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına bekleniyor.

– Afyonkarahisar: 37°C – Az bulutlu ve açık

– Denizli: 40°C – Az bulutlu ve açık

– İzmir: 36°C – Az bulutlu ve açık

– Muğla: 38°C – Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Akdeniz Bölgesi’nin az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.

– Adana: 42°C – Az bulutlu ve açık

– Antalya: 38°C – Az bulutlu ve açık

– Hatay: 38°C – Az bulutlu ve açık

– Isparta: 39°C – Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

İç Anadolu Bölgesi’nin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

– Ankara: 36°C – Az bulutlu ve açık

– Eskişehir: 38°C – Az bulutlu ve açık

– Konya: 37°C – Az bulutlu ve açık

– Yozgat: 31°C – Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Batı Karadeniz Bölgesi’nin az bulutlu ve açık geçeceği bekleniyor.

– Bolu: 35°C – Az bulutlu ve açık

– Düzce: 33°C – Az bulutlu ve açık

– Sinop: 34°C – Az bulutlu ve açık

– Zonguldak: 26°C – Az bulutlu ve açık

ORTA VE DOĞU KARADENİZ HAVA DURUMU

Orta ve Doğu Karadeniz’in parçalı bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

– Amasya: 35°C – Parçalı ve az bulutlu

– Rize: 29°C – Parçalı yer yer çok bulutlu

– Samsun: 30°C – Parçalı yer yer çok bulutlu

– Trabzon: 29°C – Parçalı yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Doğu Anadolu’nun az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.

– Erzurum: 31°C – Parçalı ve az bulutlu

– Kars: 29°C – Parçalı ve az bulutlu

– Malatya: 37°C – Az bulutlu ve açık

– Van: 30°C – Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin de az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

– Diyarbakır: 42°C – Az bulutlu ve açık

– Gaziantep: 41°C – Parçalı ve az bulutlu

– Mardin: 39°C – Az bulutlu ve açık

– Siirt: 41°C – Az bulutlu ve açık