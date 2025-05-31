Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya’da sağanak bekliyor

ANTALYA’DA GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya’nın batı kıyılarında gök gürültülü sağanak tahmin ediyor. Yapılan değerlendirmelere göre, saat 15.00’e kadar Antalya’nın batı kıyılarında Kemer, Kumluca ve Finike’de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak meydana gelmesi bekleniyor.

VATANDAŞLARA UYARI YAPILIYOR

Yaşanabilecek olumsuzluklar karşısında vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulanıyor. Gök gürültülü sağanağın getirebileceği olumsuz etkilere karşı uyanık olunması önem taşıyor.