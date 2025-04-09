Meteoroloji Genel Müdürlüğü Beklentileri Açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde kar yağışı, gök gürültülü sağanak ve ani sıcaklık düşüşlerinin yaşanacağını açıkladı. Mevsimsel değişiklikler karşısında halkın dikkatli olması gerektiği vurgulandı. Bu durum, 10 Nisan Perşembe günü Sivas’taki okulların tatil olup olmayacağı sorusunu gündeme getirdi. “Sivas okullar tatil mi?” “10 Nisan Perşembe Sivas’ta okul yok mu?” şeklindeki sorular artmaya başladı.

SOĞUK HAVANIN ETKİSİ

Yapılan son meteorolojik incelemelere göre, 7 Nisan 2025 tarihinden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak Balkanlar üzerinden soğuk ve yağışlı havanın ülkeyi etkileyeceği öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının, Pazartesi gününden itibaren kuzeybatıdan başlayarak ülke genelinde düşmesi bekleniyor. Batı kesimlerde mevsim normallerinin 4 ila 6, diğer bölgelerde ise 8 ila 10 derece altında seyredecek. Soğuk havanın, batı kesimlerde hafta sonuna kadar, doğu kesimlerinde ise önümüzdeki hafta başına kadar etkisini sürdürmesi öngörülüyor.

METEOROLOJİK UYARILAR

Soğuk havanın yanı sıra, yüksek kesimlerde ve kuzey, iç ve doğu bölgelerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Gece sıcaklıklarındaki ani düşüşler, tarımsal faaliyetlerin sürdüğü Marmara’nın güneydoğusu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun batısında zirai don riski oluşturuyor. “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kar yağışı, zirai don ve buzlanma hadiseleri ile ilgili yayınlanacak meteorolojik erken uyarıların takip edilmesi önem arz ediyor.”

ZİRAİ DON RİSKİ

Bazı il merkezlerinde 7 Nisan ile 13 Nisan 2025 tarihleri arasında en düşük hava sıcaklıklarının belirli değerlere (°C) kadar düşeceği tahmin ediliyor. Güney Ege’nin güneyinde (Marmaris-Kaş) yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde rüzgar esmesinin olacağı öngörülüyor. Fırtınanın aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Son değerlendirmelere göre, bu gece ve yarın sabah saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde zirai don hadisesinin yaşanabileceği kaydediliyor. Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların meteorolojik tahminleri takip etmeleri ve zirai don tehlikesine karşı tedbirli olmaları önem arz ediyor. Sivas Valiliği’nin konu ile ilgili bir açıklaması ise henüz yapılmadı. Sayfamızı takip etmeyi unutmayın.