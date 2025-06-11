Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Durumu Açıklaması

HAVA TAHMİNLERİNE GÖRE DÜZENLİ DEĞİŞİKLİKLER OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre, ülkenin kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve zaman zaman çok bulutlu bir hava durumu yaşayacak. Batı Karadeniz’in iç bölgeleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi’nde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. Diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜSTÜNDE SEYREDECEK

Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde kalması bekleniyor. Rüzgarlar ise genellikle kuzey yönlerden esecek, yurdun doğu kesimlerinde ise güney yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor. Marmara’nın güneybatısı ile Ege kıyılarında kuzeyli rüzgarlar, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve Doğu Anadolu’nun batı bölgelerinde güneybatı yönünden yer yer kuvvetli rüzgarların (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

GÜNÜN EN YÜKSEK SICAKLIKLARI

Bazı illerde beklenen hava durumuyla en yüksek sıcaklıklar şu şekilde gerçekleşecek:

– Ankara: Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri parçalı bulutlu 32°C

– İstanbul: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 28°C

– İzmir: Az bulutlu ve açık 35°C

– Adana: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 35°C

– Antalya: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri parçalı bulutlu 31°C

– Samsun: Parçalı ve az bulutlu 26°C

– Trabzon: Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu 23°C

– Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25°C

– Diyarbakır: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu 38°C