Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Raporu Açıklandı

SON HAVA DURUMU RAPORU

Son hava durumu raporu duyuruldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkemizin genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağını bilgi olarak paylaşıyor. Batı Akdeniz bölgeleri, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Karaman, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Çanakkale’nin doğusu ile Balıkesir’in kuzey çevreleri için yağmur ve sağanak yağış öngörülüyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis görülebiliyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR DURUMU

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri düzeyinde seyredeceği düşünülüyor. Rüzgâr ise genellikle kuzey yönlerden hafif, bazen orta kuvvette eserken, Marmara ve Doğu Akdeniz kıyılarında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli bir şekilde (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

SICAKLIKLARDAKİ DEĞİŞİM

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya platformunda Marmara için bir uyarıda bulundu. Şen, “Bugün öğleden sonra İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevresi ile Kırklareli’nin kıyı, Balıkesir’in kuzeyi yağmurlu. Diğer bölgeler parçalı bulutlu. Rüzgar öğleden sonra, Marmara’da kuzey yönlerden yer yer kuvvetli esecek. Sıcaklık Marmara’da 2 ila 4 derece azalacak” bilgisini paylaşıyor.

KUZEYDOĞU YÖNLÜ KUVALET UYARISI

Rüzgârın, Marmara ve Doğu Akdeniz kıyılarında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli bir şekilde (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulanıyor.

REGİONAL HAVA DURUMU

Marmara bölgesinde parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa ve Çanakkale’nin doğusu ile Balıkesir’in kuzey çevrelerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağış görülmesi bekleniyor.

Edirne’nin hava durumu 4°C, 14°C ortalamalı parçalı ve çok bulutlu; İstanbul ise 10°C, 14°C çok bulutlu ve akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kocaeli için de aynı durum söz konusu.

EGE VE AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Ege Bölgesi genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava durumu bekleniyor. Akdeniz’de ise Batı Akdeniz kıyıları ve Kahramanmaraş çevresinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış olabiliyor.

Antalya için hava durumu 16°C, 20°C olarak parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı tahmin ediliyor.

IÇ ANADOLU VE DOĞU ANADOLU HAVA DURUMU

İç Anadolu Bölgesi’nde parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Karaman çevresinde yağmur ve sağanak yağış öngörülüyor. Doğu Anadolu Bölgesi de benzer şekilde parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU HAVA DURUMU

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde de parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava durumu bekleniyor. Gece saatlerinde Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış yaşanması olabiliyor.