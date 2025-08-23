Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmini

GENEL HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün yurt genelinde hava koşullarının az bulutlu ve açık olacağını bildiriyor. Web sayfasında yer alan verilere göre; yurdun kuzey kesimlerinde hava durumu parçalı bulutlu, diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık olacak. Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ağırlıklı olarak kuzey ve batı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA ANALİZİ

Bugün için herhangi bir meteorolojik uyarı bulunmuyor. Marmara Bölgesi’nin az bulutlu ve açık, ardından parçalı bulutlu geçeceği; Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor. Akdeniz Bölgesi de az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu olacağı ifade ediliyor. Batı Karadeniz Bölgesi’nin az bulutlu ve açık, gece saatlerinden sonra parçalı ve çok bulutlu geçeceği öngörülüyor. Orta ve Doğu Karadeniz bölgelerinin ise parçalı bulutlu gün geçirmesi bekleniyor.

EN YÜKSEK SICAKLIKLAR VE GELECEK HAVA DEĞİŞİMİ

Bugün en yüksek hava sıcaklıklarının 41 dereceyle Diyarbakır ve Gaziantep’te görülmesi bekleniyor. Ayrıca, yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, pazar gününden itibaren kuzey ve iç kesimlerde azalacağı ve mevsim normalleri civarına düşeceği öngörülüyor.