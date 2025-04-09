Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kar Bekliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu haftanın ilerleyen günlerinde Türkiye’nin pek çok bölgesinde kar yağışı, gök gürültülü sağanak ve ani sıcaklık düşüşleri olacağını duyurdu. Mevsimsel değişikliklere karşı halkın dikkatli olması gerektiği ifade edildi. Öte yandan, 10 Nisan Perşembe günü Ankara’da okul olup olmayacağı konusunda son bilgiler merak ediliyor. Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, ülkenin 07 Nisan 2025 Pazartesi gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi öngörülüyor.

SOĞUK HAVANIN ETKİLERİ

Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, Pazartesi günü kuzeybatıdan başlayarak bütün yurtta azalacağı ve batıda 4 ila 6 derece, diğer bölgelerde ise 8 ila 10 derece mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor. Soğuk hava, batı bölgelerde hafta sonuna kadar, doğu bölgelerde ise önümüzdeki hafta başladığı tarihe kadar etkili olabiliyor. Soğuk hava ile birlikte, yüksek kesimler dahil kuzey, iç ve doğu bölgelerde karla karışık yağmur ve kar yağışı yaşanması bekleniyor.

ZİRAİ DON RİSKİ

Gece sıcaklıklarındaki ani düşüş sonucu tarımsal faaliyetlerin sürdüğü yerlerde, özellikle Marmara’nın güneydoğusu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun batısında zirai don riski bulunuyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanacak tahmin ve meteorolojik erken uyarıların takip edilmesi büyük önem taşıyor. Bazı il merkezlerine ilişkin; 07 Nisan ile 13 Nisan 2025 tarihleri arasında en düşük hava sıcaklıklarının belirli değerlere kadar düşeceği tahmin ediliyor.

FIRTINA UYARISI

Güney Ege’nin güney açıklarında (Marmaris-Kaş) yarın (10.04.2025) öğle saatlerinden itibaren rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor. Fırtınanın aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Yapılan değerlendirmelere göre, bu gece saatleri ile yarın sabah saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde zirai don bekleniyor. Tarımsal faaliyetle uğraşan vatandaşların hava tahminlerini dikkatlice takip etmeleri ve zirai don riskine karşı tedbirli olmaları gerekiyor. Ayrıca, Ankara Valiliği tarafından henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Gelişmeler için takipte kalabilirsiniz.