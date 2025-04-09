Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kar Düşüşü Bekliyor

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN AÇIKLAMALARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu hafta Türkiye’nin pek çok bölgesinde kar yağışı, gök gürültülü sağanak ve ani sıcaklık düşüşleri olacağını duyurdu. Halkın mevsimsel değişikliklere karşı tedbirli olması gerektiği belirtildi. Özellikle Cuma günü İstanbul’a kar yağışı beklenmediği ifade edildi. Bunun yerine İstanbul’da gök gürültülü sağanak ve rüzgar hızında artış öngörülüyor. Sıcaklıkların 10-12 derece arasında seyredeceği şehirde, sabah ve akşam saatlerinde yağışların etkili olması bekleniyor.

HAFTAYA SOĞUK HAVA GELİYOR

Yapılan meteorolojik değerlendirmelere göre, 07 Nisan 2025 Pazartesi gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın ülkemizi etkisi altına alması bekleniyor. Şu anda mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, Pazartesi günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak zamanla ülke genelinde azalması ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece, diğer bölgelerde ise 8 ila 10 derece altına inmesi tahmin ediliyor. Soğuk havanın batı kesimlerde hafta sonuna kadar, doğu kesimlerinde ise önümüzdeki hafta başına kadar etkili olması öngörülüyor.

ZİRAİ DON RİSKİNE DİKKAT

Soğuk havanın etkisiyle yüksek kesimler başta olmak üzere kuzey, iç ve doğu bölgelerde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlarının görülmesi bekleniyor. Gece sıcaklıklarında ani düşüşe bağlı olarak tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Marmara’nın güneydoğusu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun batısında zirai don riski bulunuyor.

TEDBİR ALMAK ÖNEMLİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek kar yağışı, zirai don ve buzlanma olayları ile ilgili tahmin ve meteorolojik erken uyarıların takip edilmesi gerektiği vurgulanıyor. Bazı il merkezlerinde 07 Nisan ile 13 Nisan 2025 tarihleri arasında en düşük hava sıcaklıklarının belirli değerlere kadar düşeceği tahmin ediliyor. Güney Ege’nin güneyindeki bölgelerde, yarından itibaren rüzgarın 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor. Fırtınanın aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

UYARILARIN TAKİBİ GEREKEN BİR KONUDUR

Bu gece saatleri ile yarın sabah saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde zirai don hadisesi bekleniyor. Tarımsal faaliyetlerle ilgilenen vatandaşların Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan sıcaklık tahminlerini dikkatle takip etmeleri ve zirai don tehlikesine karşı tedbir almaları önem taşıyor.