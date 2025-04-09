Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kar Yağışı Bekliyor

METEOROLOJİK UYARILAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu hafta Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde kar yağışı, gök gürültülü sağanak ve ani sıcaklık düşüşlerinin gerçekleşeceğini duyurdu. Halkın mevsimsel değişikliklere karşı önlem alması gerektiği vurgulandı. Peki, Bolu’da okullar tatil mi? Bolu Valiliği’nden bu konu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Gelişmeleri takip etmenizi öneriyoruz.

SOĞUK HAVALARIN ETKİLERİ

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, ülkemiz 07 Nisan 2025 Pazartesi günü itibarıyla kuzeybatı kesimlerden başlayarak Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecek. Şu anda mevsim normalleri civarında olan hava sıcaklıklarının, Pazartesi günü kuzeybatı bölgelerden başlayarak yurt genelinde azalma göstereceği tahmin ediliyor. Batı kesimlerde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece, diğer bölgelerde ise 8 ila 10 derece altına inmesi bekleniyor. Soğuk havanın batı kesimlerde hafta sonuna kadar, doğu kesimlerde ise önümüzdeki hafta başına kadar etkili olacağı bildirilmekte.

ZİRAİ DON RİSKİ UYARISI

Soğuk havanın etkisiyle, yüksek kesimler de dahil olmak üzere kuzey, iç ve doğu bölgelerde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı olabileceği tahmin ediliyor. Gece sıcaklıklarında yaşanacak ani düşüşler sebebiyle, tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Marmara’nın güneydoğusu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun batısında zirai don riski bulunmakta. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanacak olan kar yağışı, zirai don ve buzlanma ile ilgili tahminlerin dikkatlice takip edilmesi gerektiği bildirilmektedir.

HAVA DURUMU VE RÜZGAR UYARISI

Bazı il merkezlerimizde; 07 Nisan ile 13 Nisan 2025 tarihleri arasında en düşük hava sıcaklıklarının aşağıda belirtilen değerlere (°C) kadar düşeceği öngörülüyor. Güney Ege’nin güney açıklarında (Marmaris-Kaş) rüzgarın, 10 Nisan 2025’ten itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden saatte 50-75 km hızında (6 ila 8 kuvvetinde) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ayrıca, bu gece saatleri ile yarın sabah saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde zirai don olayı bekleniyor. Tarımsal faaliyet gösteren vatandaşların Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan sıcaklık tahminlerini dikkatle takip etmeleri ve zirai don tehlikesine karşı tedbirli olmaları büyük önem taşıyor.