Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kar Yağışı Duyurdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu hafta Türkiye’nin birçok bölgesinde kar yağışı, gök gürültülü sağanak ve ani sıcaklık düşüşleri olacağını duyurdu. Kamuoyunun mevsimsel değişikliklere karşı dikkatli olması gerektiği vurgulandı. Peki, İstanbul’da 10 Nisan Perşembe günü okul tatil mi? Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, ülkemiz 07 Nisan 2025 Pazartesi gününden itibaren, kuzeybatı kesimlerden başlayarak Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecek. Halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, Pazartesi günü kuzeybatı kesimlerden başlamak üzere azalarak genel olarak batı kesimlerde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece, diğer bölgelerde ise 8 ila 10 derece altına inmesi bekleniyor. Soğuk hava, ülkemizin batı kesimlerinde hafta sonuna kadar, doğu kesimlerinde ise önümüzdeki hafta başına kadar etkili olacak. Soğuk havayla birlikte, yüksek kesimler başta olmak üzere kuzey, iç ve doğu bölgelerde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı görüleceği tahmin ediliyor.

Zirai Don Riski

Gece sıcaklıklarında ani düşüşe bağlı olarak, tarımsal faaliyetlerin sürdüğü Marmara’nın güneydoğusu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun batısında zirai don riski bulunuyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kar yağışı, zirai don ve buzlanma hadiseleri ile ilgili hazırlanan tahminlerin takip edilmesi büyük önem taşıyor. Bazı il merkezlerinde; 07 Nisan ile 13 Nisan 2025 tarihlerinde en düşük hava sıcaklıklarının aşağıda belirtilen değerlere kadar düşmesi bekleniyor. Güney Ege’nin güneyinde (Marmaris-Kaş) rüzgarın, yarın (10.04.2025) öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Zirai Don Hadisesi Bekleniyor

Yapılan son değerlendirmelere göre, bu gece ile yarın (Perşembe) sabah saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde zirai don hadisesi bekleniyor. Tarımsal faaliyetle uğraşan vatandaşların, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçelere özel hazırlanan sıcaklık tahminlerini dikkatle takip etmeleri ve zirai don tehlikesine karşı tedbirli olmaları büyük önem taşıyor. İstanbul Valiliği’nden konu ile ilgili açıklama henüz yapılmadı. Gelişmeleri takip edebilirsiniz.