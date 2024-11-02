“Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden Uyarı: Sağanak ve Kar Yağışı Bekleniyor”

KIŞ HAVA ŞARTLARI YURDU ETKİSİ ALTINA ALACAK

Son dakika haberine göre; karla karışık yağmur ve sağanak yağışlar, ülkenin büyük bölümünü etkisi altına alacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu olacağı, Marmara’nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu, Hatay, Osmaniye, Çankırı, Ardahan ve Muş çevreleri ile Kırklareli’nin kıyı, Çanakkale’nin iç, Balıkesir ve Erzurum’un kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde, Şırnak, Hakkari ve Van’ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Hakkari, Bitlis, Şırnak, Siirt, Batman ve Mardin çevreleri ile Kastamonu’nun kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi görülebiliyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR DURUMU

Hava sıcaklığının, kuzey ve güneydoğu kesimlerinde hissedilir derecede (5 ila 9 derece) azalacağı, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Batı Karadeniz’in batı kıyılarında ise kuvvetli (30-60 km/saat) olarak eseceği öngörülüyor.

KUZEY GÜZELLİKLERİNE DİKKAT!

Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Hakkari, Bitlis, Şırnak, Siirt, Batman ve Mardin çevreleri ile Kastamonu’nun kıyı kesimlerinde yer yer güçlü olabileceğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısı yapılıyor. Rüzgarın da, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Batı Karadeniz’in batı kıyılarında şiddetli (30-60 km/saat) olması beklendiğinden, bu alanlarda da dikkatli olunmalı.

BÖLGELERE GÖRE HAVA TAHMİNLERİ

Marmara Bölgesi’nin parçalı ve çok bulutlu; doğusu ile Kırklareli’nin kıyı, Çanakkale’nin iç, Balıkesir’in kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği belirtiliyor.

Ege Bölgesi’nin parçalı ve az bulutlu geçeceği düşünülüyor, ayrıca rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olması bekleniyor. Akdeniz Bölgesi’nin de parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz’in yer yer çok bulutlu, Hatay ve Osmaniye çevrelerinin ise sağanak yağışlı olacağı öngörülüyor.

İç Anadolu Bölgesi’nin parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu olacağı, Çankırı çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ’DE YAĞIŞ Beklentisi

Batı Karadeniz’in parçalı çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği bekleniyor. Sinop çevreleri ile Kastamonu’nun kıyı kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olması öngörülüyor.

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da da karla karışık yağmur ve yağmur bekleniyor. Yer yer pus ve sis hadisesi de görüleceği düşünülüyor.