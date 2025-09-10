Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne Göre Hava Beklentisi

PARÇALI BULUTLU HAVA BEKLENTİSİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye’nin kuzey ve iç kesimlerinde parçalı bulutlu bir hava hâkim olacak. Özellikle Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu’nun bazı bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Ülkenin diğer kısmında ise genellikle az bulutlu ve açık bir hava durumu öngörülüyor. Bugün ve yarın (Perşembe) Batı Karadeniz kıyıları, Samsun, Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan çevreleri, Ordu ve Giresun’un iç kesimleri ile Kastamonu’nun kıyı ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebiliyor. Meteoroloji, bu alanlarda kısa sürede etkili olabilecek şiddetli hava olaylarına karşı vatandaşların dikkatli olmalarını istiyor.

SICAKLIKLARDA ARTIŞ BEKLENİYOR

Hava sıcaklıklarının bölgesel artış göstermesi öngörülüyor. Ege ve Akdeniz kıyılarında sıcaklıkların 3 ila 5 derece artması bekleniyor, diğer bölgelerde ise belirgin bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Mevsim normallerinin üstünde seyreden sıcaklıklar, batı ve güney bölgelerde 35 dereceye kadar yükselebilir. Hafta başında Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’da yerel sağanaklar yaşanırken, hafta sonuna yaklaşırken Marmara ve Batı Karadeniz’de de yerel yağışlar etkili olabiliyor. İstanbul’da Cuma günü kısa süreli sağanaklar, önümüzdeki hafta başında ise gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Salı günü, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu’nun güney kesimlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların yaşanacağı aktarılıyor. Bu yağışların ani sel, su baskını ve dolu riski gibi olumsuzluklara neden olabileceği belirtiliyor.

RÜZGAR DURUMU VE ORTALAMA SICAKLIKLAR

Rüzgarların genel olarak kuzey yönlerinden eseceği tahmin ediliyor. Ancak Akdeniz bölgesi ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da güney yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette rüzgarlar bekleniyor. Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinde, rüzgarın zaman zaman 40-60 km/saat hızla kuvvetlenmesi öngörülüyor. Bölgelere göre ortalama hava sıcaklıkları şu şekildedir:

– İstanbul: 29°C

– Edirne: 33°C

– Çanakkale: 35°C

– Kırklareli: 31°C

Açık ve az bulutlu bir hava etkili olacak.

– İzmir: 34°C

– Denizli: 35°C

– Manisa: 36°C

– Afyonkarahisar: 27°C

Güneşli bir gün bekleniyor. Rüzgarın iç kesimlerde kuvvetli esmesi bekleniyor.

– Adana & Antalya: 36°C

– Burdur: 32°C

– Hatay: 33°C

Açık ve güneşli bir hava bekleniyor.

– Ankara: 26°C

– Konya: 28°C

– Eskişehir: 28°C

– Çankırı: 27°C

Parçalı bulutlu, kıyı kesimlerde yerel sağanak yağışların geçişleri görülebilir.

– Zonguldak: 25°C

– Sinop: 28°C

– Bolu: 26°C

– Düzce: 29°C

Parçalı ve çok bulutlu; kıyı ve iç kesimlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

– Samsun: 25°C

– Trabzon: 24°C

– Artvin: 21°C

– Amasya: 27°C

Kuzeydoğu kesimlerde sağanak yağışlar bekleniyor ve rüzgarın güneybatıda zaman zaman kuvvetli esmesi öngörülüyor.

– Kars: 18°C

– Erzurum: 19°C

– Van: 25°C

– Malatya: 29°C

Genel olarak açık ve sıcak bir hava bekleniyor.

– Diyarbakır: 32°C

– Gaziantep: 33°C

– Mardin: 31°C

– Siirt: 32°C