Meteoroloji Genel Müdürlüğü Sağanak Uyarısı Yaptı

METEOROLOJİDEN GÜÇLÜ YAĞIŞ UYARISI

Bugün öğle saatleriyle birlikte İç Anadolu’nun doğu kesimlerinde etkili olacak gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarıda bulundu.

HAVA DURUMUNA DİKKAT

Yapılan açıklamada, Sivas, Kayseri, Yozgat’ın doğusu, Kırşehir ve Nevşehir gibi bölgelerde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış yaşanabileceği belirtiliyor. Sel ve su baskınları gibi olumsuz durumların yanı sıra yıldırım, yerel dolu yağışları, yağış esnasında meydana gelecek kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksaklıklar gibi durumlar için de dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulanıyor.