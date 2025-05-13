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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Uyarıda Bulundu

METEOROLOJİDEN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin doğu bölgelerindeki bazı illerde yarın yerel ölçekte kuvvetli ve gök gürültülü sağanak için uyarıda bulundu. Genel müdürlükten yapılan açıklamada, yarın Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Batman’ın kuzey, Siirt’in ve Şırnak’ın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak olabiliyor.

OLUMSUZLUKLARA DİKKAT

Açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı. Yağışlı havanın yarattığı potansiyel tehlikelere karşı vatandaşların önlem alması önem taşıyor.

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