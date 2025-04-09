Meteoroloji Genel Müdürlüğü Uyarıyor! Erzurum’da Kar Yağışı Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin pek çok bölgesinde kar yağışı, gök gürültülü sağanaklar ve ani sıcaklık düşüşleri olacağını bildirdi. Mevsimsel değişikliklere karşı halkın tedbirli olması gerektiği vurgulandı. Bu durum, 10 Nisan Perşembe günü Erzurum’daki okulların tatil olup olmayacağına dair soruları gündeme getirdi. Erzurum okullar tatil mi? 10 Nisan Perşembe Erzurum’da okul yok mu? Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzeybatı bölgelerinden başlayarak Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor. Halen mevsim normalleri etrafında seyreden hava sıcaklıklarının, Pazartesi günü kuzeybatıdan başlamak üzere ülke genelinde azalarak batı kesimlerde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece, diğer bölgelerde ise 8 ila 10 derece altına inmesi tahmin ediliyor.

SOĞUK HAVANIN ETKİSİ

Soğuk havanın, ülkemizin batı bölgelerinde hafta sonuna kadar, doğu bölgelerinde ise gelecek hafta başına kadar etkin olacağı düşünülüyor. Soğuk havayla birlikte, yüksek kesimler dahil olmak üzere kuzey, iç ve doğu bölgelerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Gece sıcaklıklarında beklenen ani düşüş nedeniyle tarımsal faaliyetlerin sürdüğü Marmara’nın güneydoğusu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kısımları ve Doğu Anadolu’nun batısında zirai don riski bulunuyor.

METEOROLOJİK UYARILAR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kar yağışı, zirai don ve buzlanma olayları ile alakalı hazırlanan tahmin ve meteorolojik erken uyarıların takip edilmesi büyük önem taşıyor. Bazı il merkezlerinde 07 Nisan ile 13 Nisan 2025 tarihleri arasında en düşük hava sıcaklıklarının belirli değerlere kadar düşmesi bekleniyor. Güney Ege’nin güneyinde (Marmaris-Kaş) rüzgarın, 10 Nisan’da öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor ve gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

ZİRAİ DON RİSKİ

Yapılan son değerlendirmelerde, bu gece saatleri ile 10 Nisan sabahında Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde zirai don olayı bekleniyor. Tarımsal faaliyet yürüten vatandaşların Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan sıcaklık tahminlerini dikkatle takip etmeleri ve zirai don tehlikesine karşı tedbirli olmaları gerektiği belirtiliyor. Erzurum Valiliği’nden bu konuda henüz bir açıklama yapılmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.