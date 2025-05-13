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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Yerel Sağanak Uyarısı Yaptı

YEREL KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun doğu bölgelerinde bazı illerde yarın yerel olarak güçlü ve gök gürültülü sağanak gerçekleşeceğini bildirdi. Yapılan açıklamaya göre, yarın Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Batman’ın kuzey kısmı, ayrıca Siirt ve Şırnak’ın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli yağışlar ve gök gürültülü sağanaklar bekleniyor.

OLUMSUZLUKLARA KARŞI TEDBİR

Bu durumun beraberinde sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış esnasında meydana gelebilecek kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklar olabiliyor. Bu nedenle, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği vurgulanıyor.

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