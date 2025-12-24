Meteoroloji Hava Durumu Uyarısını Yayınladı: Kuvvetli Yağış Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 24 Aralık Çarşamba gününe ait hava durumu tahminlerine göre, Marmara’nın batı kesimleri, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla birlikte Manisa, Yozgat, Sivas, Tokat, Sinop, Artvin çevreleri, Denizli’nin batısı, Konya’nın kuzey ve batısı ve sabah saatlerinde Zonguldak ve Bartın il sınırları yağışlı geçecek.

GENEREL DURUM: SIVAS VE YOZGAT’TA KAR VERİYOR

Yağışların akış yönü, genelde yağmur ve sağanak şeklinde olacak. Ancak, Doğu Karadeniz’in iç bölgeleri ile Sivas ve Yozgat çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı bekleniyor. Marmara, Ege ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus olayları da oluşacak. Hava sıcaklıklarının ise ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

YAĞIŞLAR ANTALYA’DA KUVVETLENİYOR

Antalya için akşam saatlerinden sonra beklenen yağışların yerel olarak kuvvetlenmesi muhtemel. Bu sebeple, yaşanabilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.

MARMARA

Genel durum: Hava parçalı ve çok bulutlu. Akşam saatlerinde batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis olabilmektedir.

Bursa – 14°C – Parçalı ve çok bulutlu

Çanakkale – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

İstanbul – 13°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde batı ilçeleri sağanak yağışlı

Kırklareli – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

EGE

Genel durum: Parçalı ve çok bulutlu. Kıyı kesimleri, Manisa çevreleri ve Denizli’nin batı ilçeleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışları yaşayacak. Sabah ve gece saatlerinde iç bölgelerde pus ve yer yer sis gözlemlenebilir.

Afyonkarahisar – 9°C – Çok bulutlu

Denizli – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra batısı sağanak yağışlı

İzmir – 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

Muğla – 13°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

AKDENİZ

Genel durum: Parçalı ve çok bulutlu. Batı Akdeniz’de aralıklı yağmur ve sağanak yağışların görüleceği tahmin ediliyor. Akşam saatlerinden sonra Antalya’nın doğusunda bu yağışların yerel olarak şiddetlenmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis olabileceği öngörülmekte.

Adana – 20°C – Parçalı ve çok bulutlu

Antalya – 16°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı; akşam saatlerinde doğusunda yerel kuvvetli

Hatay – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu

Isparta – 12°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

İÇ ANADOLU

Genel durum: Parçalı ve çok bulutlu. Konya’nın kuzey ve batısı ile Yozgat ve Sivas çevrelerinde yağışlı hava koşulları görülecek. Söz konusu yağışlar genel olarak yağmur, Sivas ve Yozgat çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde meydana gelecektir. Sabah ve gece saatlerinde bu bölgelerde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

Ankara – 8°C – Çok bulutlu

Eskişehir – 6°C – Çok bulutlu

Kayseri – 10°C – Parçalı ve çok bulutlu

Konya – 11°C – Çok bulutlu, gece saatlerinde kuzey ve batısı aralıklı yağmurlu

BATI KARADENİZ

Genel durum: Parçalı ve çok bulutlu. Zonguldak, Bartın ve Sinop çevrelerinde aralıklı yağmur bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülebilir.

Bolu – 9°C – Çok bulutlu

Düzce – 13°C – Parçalı ve çok bulutlu

Sinop – 13°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Zonguldak – 13°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Genel durum: Parçalı ve çok bulutlu. Kıyılarda, Tokat ve Artvin çevrelerinde aralıklı yağmur beklenirken, yüksek kesimlerin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis olabilmektedir.

Amasya – 10°C – Çok bulutlu

Rize – 13°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu; yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Samsun – 12°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Trabzon – 13°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu; yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Genel durum: Parçalı ve çok bulutlu. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don olayları ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

Erzurum – 5°C – Parçalı ve çok bulutlu

Kars – 4°C – Parçalı ve çok bulutlu

Malatya – 9°C – Parçalı ve çok bulutlu

Van – 6°C – Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Genel durum: Parçalı bulutlu. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kısımlarında pus ve yer yer sis görülebilir.

Batman – 11°C – Parçalı bulutlu

Diyarbakır – 12°C – Parçalı bulutlu

Gaziantep – 13°C – Parçalı bulutlu

Mardin – 11°C – Parçalı bulutlu