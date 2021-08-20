Meteoroloji o iller için uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji, Sinop ve çevreleri için gök gürültülü ve kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. Ayancık, Erfelek ve Türkeli ilçeleri için sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; 20 Ağustos’a ilişkin hava durumu tahmin raporunu resmi internet sitesi üzerinden yayınladı. Rapora göre; selden etkilenen Sinop için gök gürültülü ve kuvvetli sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji’den yapılan açıklamada; “Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece ve Cuma (20.08.2021) sabah saatlerinde Sinop çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların başta batı ilçeleri (Ayancık, Türkeli ve Erfelek) olmak üzere yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadeleri kullanıldı.